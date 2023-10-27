Вахтовики подрядчика «Славнефти» жалуются на задержку зарплаты из-за ареста счетов

Подрядчик «Славнефти» не платит зарплату сотрудникам из-за долгов по налогам

27 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Компания СБС из Нижневартовска задержала работникам зарплату за две вахты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вахтовики компании «Сибирьбурсервис» (СБС) из Нижневартовска — подрядчика компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» — жалуются на задержки зарплаты. Работник предприятия рассказал корреспонденту URA.RU, что работодатель оправдывается арестом счетов. «Компания не полностью выплатила зарплату за две вахты — почти 150 тысяч рублей. На требования оплатить отработанное время руководство отвечает, что сейчас нет возможности, потому что счета предприятия арестованы», — сообщил вахтовик. Данные в системе СБИС подтверждают, что операции по счетам «Сибирьбурсервиса» приостановлены по решению ФНС в августе 2023 года, а на имущество компании наложен арест. Трудовая инспекция дважды в 2023 году проводила проверку на предприятии, нашла нарушения и объявила предостережение руководству, потребовав своевременной выплаты зарплат сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Агентство направило запрос в СБС с просьбой прокомментировать ситуацию. Также URA.RU обратилось в Трудовую инспекцию ХМАО, чтобы узнать, как действовать вахтовикам, оставшимся без зарплаты. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что буровая компания из Мегиона несколько месяцев не выплачивала зарплату сотрудникам. После наложения ареста на счета и имущество руководитель организации нашел средства и погасил долг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вахтовики компании «Сибирьбурсервис» (СБС) из Нижневартовска — подрядчика компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» — жалуются на задержки зарплаты. Работник предприятия рассказал корреспонденту URA.RU, что работодатель оправдывается арестом счетов. «Компания не полностью выплатила зарплату за две вахты — почти 150 тысяч рублей. На требования оплатить отработанное время руководство отвечает, что сейчас нет возможности, потому что счета предприятия арестованы», — сообщил вахтовик. Данные в системе СБИС подтверждают, что операции по счетам «Сибирьбурсервиса» приостановлены по решению ФНС в августе 2023 года, а на имущество компании наложен арест. Трудовая инспекция дважды в 2023 году проводила проверку на предприятии, нашла нарушения и объявила предостережение руководству, потребовав своевременной выплаты зарплат сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Агентство направило запрос в СБС с просьбой прокомментировать ситуацию. Также URA.RU обратилось в Трудовую инспекцию ХМАО, чтобы узнать, как действовать вахтовикам, оставшимся без зарплаты. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что буровая компания из Мегиона несколько месяцев не выплачивала зарплату сотрудникам. После наложения ареста на счета и имущество руководитель организации нашел средства и погасил долг.