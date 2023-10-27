Жители ХМАО в борьбе с насекомыми прибегают к помощи травников

Травы и натуральные продукты лишь отпугивают насекомых, но не уничтожают их Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Югорчане все чаще пользуются нетрадиционными способами избавления от нежелательных насекомых дома. В попытках раз и навсегда вывести вредителей люди обращаются к местным травникам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница Сургута Елена.

«У меня в квартире периодически заводятся мокрицы. Это уже какой-то бич. На протяжении долгого времени не можем избавиться от них — только потравим, проходит месяца два, и они снова появляются. После нескольких лет мучения мне посоветовали обратиться к народным методам. Это помогло», — рассказала журналисту женщина. Она обратилась к местной травнице, которая посоветовала использовать полынь против насекомых.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к энтомологу Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО Константину Шестуну. «Натуральные средства, как правило, работают как репелленты — то есть отпугивают насекомых резким запахом, но при этом не убивают. По эффективности они, конечно, не сравнятся с химическими. У насекомых ведь развивается резистентность [устойчивость к препаратам], поэтому разрабатывается так много новых химических составов», — пояснил журналисту агентства Шестун.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) дезинсекторы-частники вводят в заблуждение жителей, развешивая на домах объявления о повышенной активности насекомых и грызунов, таким образом навязывая свои услуги. При этом компания выдает себя за федеральную санитарную службу.