27 октября 2023

Жители ХМАО в борьбе с насекомыми прибегают к помощи травников

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство напитка на основе иван-чая. Свердловская область, Ревда, трава, иван чай, ручной труд
Травы и натуральные продукты лишь отпугивают насекомых, но не уничтожают их Фото:

Югорчане все чаще пользуются нетрадиционными способами избавления от нежелательных насекомых дома. В попытках раз и навсегда вывести вредителей люди обращаются к местным травникам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница Сургута Елена.

«У меня в квартире периодически заводятся мокрицы. Это уже какой-то бич. На протяжении долгого времени не можем избавиться от них — только потравим, проходит месяца два, и они снова появляются. После нескольких лет мучения мне посоветовали обратиться к народным методам. Это помогло», — рассказала журналисту женщина. Она обратилась к местной травнице, которая посоветовала использовать полынь против насекомых.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к энтомологу Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО Константину Шестуну. «Натуральные средства, как правило, работают как репелленты — то есть отпугивают насекомых резким запахом, но при этом не убивают. По эффективности они, конечно, не сравнятся с химическими. У насекомых ведь развивается резистентность [устойчивость к препаратам], поэтому разрабатывается так много новых химических составов», — пояснил журналисту агентства Шестун.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) дезинсекторы-частники вводят в заблуждение жителей, развешивая на домах объявления о повышенной активности насекомых и грызунов, таким образом навязывая свои услуги. При этом компания выдает себя за федеральную санитарную службу.

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Югорчане все чаще пользуются нетрадиционными способами избавления от нежелательных насекомых дома. В попытках раз и навсегда вывести вредителей люди обращаются к местным травникам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница Сургута Елена. «У меня в квартире периодически заводятся мокрицы. Это уже какой-то бич. На протяжении долгого времени не можем избавиться от них — только потравим, проходит месяца два, и они снова появляются. После нескольких лет мучения мне посоветовали обратиться к народным методам. Это помогло», — рассказала журналисту женщина. Она обратилась к местной травнице, которая посоветовала использовать полынь против насекомых. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к энтомологу Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО Константину Шестуну. «Натуральные средства, как правило, работают как репелленты — то есть отпугивают насекомых резким запахом, но при этом не убивают. По эффективности они, конечно, не сравнятся с химическими. У насекомых ведь развивается резистентность [устойчивость к препаратам], поэтому разрабатывается так много новых химических составов», — пояснил журналисту агентства Шестун. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) дезинсекторы-частники вводят в заблуждение жителей, развешивая на домах объявления о повышенной активности насекомых и грызунов, таким образом навязывая свои услуги. При этом компания выдает себя за федеральную санитарную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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