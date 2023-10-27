Под Челябинском нашли труп восьмиклассника

Приехавшие на место медики констатировали смерть подростка
В поселке Новосинеглазово (Челябинск) обнаружили труп восьмиклассника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах 27 октября, сейчас специалистам предстоит установить причину смерти ребенка.
«Труп подростка обнаружили местные жители. На место была вызвана бригада медиков. Они констатировали смерть школьника», — рассказал источник.
По данным URA.RU, причину смерти подростка пока не установили. Проводится экспертиза. По ее результатам должны принять соответствующее процессуальное решение.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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