27 октября 2023

Под Челябинском нашли труп восьмиклассника

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Приехавшие на место медики констатировали смерть подростка Фото:

В поселке Новосинеглазово (Челябинск) обнаружили труп восьмиклассника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах 27 октября, сейчас специалистам предстоит установить причину смерти ребенка.

«Труп подростка обнаружили местные жители. На место была вызвана бригада медиков. Они констатировали смерть школьника», — рассказал источник.

По данным URA.RU, причину смерти подростка пока не установили. Проводится экспертиза. По ее результатам должны принять соответствующее процессуальное решение.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В поселке Новосинеглазово (Челябинск) обнаружили труп восьмиклассника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах 27 октября, сейчас специалистам предстоит установить причину смерти ребенка. «Труп подростка обнаружили местные жители. На место была вызвана бригада медиков. Они констатировали смерть школьника», — рассказал источник. По данным URA.RU, причину смерти подростка пока не установили. Проводится экспертиза. По ее результатам должны принять соответствующее процессуальное решение. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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