Жительница Кургана умерла после отказа медиков положить ее в больницу

Депздрав выразил соболезнования родным и близким умершей и призвал написать обращение в ведомство для начала проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) женщине с симптомами инсульта врачи отказали в госпитализации и отправили домой, где она в результате скончалась. Об этом в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» сообщила родственница погибшей.

«Из-за отказа положить в больницу и оказать адекватную помощь умерла Комшилова Надежда Анатольевна. 5 октября она поступила в первую городскую больницу (прим. — сейчас ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“) с давлением 190, распирающей головной болью, нарушением речи и неспособностью передвигаться. Привезли ее на скорой ночью в больницу. Положить отказались», — написала женщина.

По сообщению родственницы, через час после обращения в больницу врачи связались по телефону и сказали забрать женщину домой. Также она отметила, что врачи не проводили анализы для Надежды Комшиловой. Пациентке якобы был сделан лишь один укол, который ситуацию не исправил. Как утверждает родственница почившей, после такого отношения медиков Надежда не хотела обращаться к врачам. В результате она умерла дома от кровоизлияния в мозг.

В комментариях к записи департамент здравоохранения Курганской области выразил соболезнования родственникам и заявил, что факты, изложенные в публикации, требуют проверки. Также он сообщил, что департамент самостоятельно запускать проверку не планирует, родственникам необходимо направить официальное письменное обращение.

Обновлено в 18:46:

В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что Курганская больница скорой медицинской помощи уже запустила проверку по указанным в публикации фактам. Также там отметили, что в случае, если будет установлено неоказание или некачественное оказание медицинской помощи, виновные будут привлечены к ответственности. «Департамент здравоохранения выражает соболезнования родным и близким Надежды Анатольевны», — добавили в депздраве.