В городской думе Ноябрьска сменится председатель. Инсайд

27 октября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Спикер думы в ЯНАО думает о завершении политической карьеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Спикер городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина не будет участвовать в выборах в 2024 году. Об этом агентству URA.RU сообщили источники в политических кругах региона. «Ирина Ращупкина не планирует участвовать в выборах в следующем году, а значит и пост спикера займет кто-то другой. Председатель городской думы Ноябрьска хочет спокойно доработать до конца срока полномочий и уйти на заслуженный отдых», — говорят источники в политических кругах города. При этом сама Ращупкина в оценке своих планов высказывается менее категорично. «Сейчас очень много задач и вопросов предстоит решить в этом созыве. Работы много, поэтому еще не думала об переизбрании на еще один срок», — прокомментировала спикер свои планы, отвечая на вопросы URA.RU. Директор школы Ноябрьска Ирина Ращупкина возглавила городскую думу в сентябре 2019 года. Через месяц депутаты городской думы избрали главой Ноябрьска Алексея Романова. Ранее URA.RU рассказало, что в устав Ноябрьска внесут изменения, согласно которым депутатов в гордуме станет меньше. Публичные слушания по этому вопросу планируют на 30 октября.

Спикер городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина не будет участвовать в выборах в 2024 году. Об этом агентству URA.RU сообщили источники в политических кругах региона. «Ирина Ращупкина не планирует участвовать в выборах в следующем году, а значит и пост спикера займет кто-то другой. Председатель городской думы Ноябрьска хочет спокойно доработать до конца срока полномочий и уйти на заслуженный отдых», — говорят источники в политических кругах города. При этом сама Ращупкина в оценке своих планов высказывается менее категорично. «Сейчас очень много задач и вопросов предстоит решить в этом созыве. Работы много, поэтому еще не думала об переизбрании на еще один срок», — прокомментировала спикер свои планы, отвечая на вопросы URA.RU. Директор школы Ноябрьска Ирина Ращупкина возглавила городскую думу в сентябре 2019 года. Через месяц депутаты городской думы избрали главой Ноябрьска Алексея Романова. Ранее URA.RU рассказало, что в устав Ноябрьска внесут изменения, согласно которым депутатов в гордуме станет меньше. Публичные слушания по этому вопросу планируют на 30 октября.