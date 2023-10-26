26 октября 2023

В городской думе Ноябрьска сменится председатель. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, рабочее место депутата, бюджет пермского края
Спикер думы в ЯНАО думает о завершении политической карьеры Фото:

Спикер городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина не будет участвовать в выборах в 2024 году. Об этом агентству URA.RU сообщили источники в политических кругах региона.

«Ирина Ращупкина не планирует участвовать в выборах в следующем году, а значит и пост спикера займет кто-то другой. Председатель городской думы Ноябрьска хочет спокойно доработать до конца срока полномочий и уйти на заслуженный отдых», — говорят источники в политических кругах города.

При этом сама Ращупкина в оценке своих планов высказывается менее категорично. «Сейчас очень много задач и вопросов предстоит решить в этом созыве. Работы много, поэтому еще не думала об переизбрании на еще один срок», — прокомментировала спикер свои планы, отвечая на вопросы URA.RU.

Директор школы Ноябрьска Ирина Ращупкина возглавила городскую думу в сентябре 2019 года. Через месяц депутаты городской думы избрали главой Ноябрьска Алексея Романова.

Ранее URA.RU рассказало, что в устав Ноябрьска внесут изменения, согласно которым депутатов в гордуме станет меньше. Публичные слушания по этому вопросу планируют на 30 октября.

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Спикер городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина не будет участвовать в выборах в 2024 году. Об этом агентству URA.RU сообщили источники в политических кругах региона. «Ирина Ращупкина не планирует участвовать в выборах в следующем году, а значит и пост спикера займет кто-то другой. Председатель городской думы Ноябрьска хочет спокойно доработать до конца срока полномочий и уйти на заслуженный отдых», — говорят источники в политических кругах города. При этом сама Ращупкина в оценке своих планов высказывается менее категорично. «Сейчас очень много задач и вопросов предстоит решить в этом созыве. Работы много, поэтому еще не думала об переизбрании на еще один срок», — прокомментировала спикер свои планы, отвечая на вопросы URA.RU. Директор школы Ноябрьска Ирина Ращупкина возглавила городскую думу в сентябре 2019 года. Через месяц депутаты городской думы избрали главой Ноябрьска Алексея Романова. Ранее URA.RU рассказало, что в устав Ноябрьска внесут изменения, согласно которым депутатов в гордуме станет меньше. Публичные слушания по этому вопросу планируют на 30 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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