Депутаты предложили частично запретить использовать телефоны в школах

В Госдуму внесли законопроект об ограничении использования телефонов в школах

27 октября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Ученикам школ хотят запретить пользоваться телефонами на законодательном уровне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий использовать мобильные телефоны в школах только в экстренных случаях или в моменты, предусмотренные образовательной программой. Соответствующие меры направлены на поддержание более уважительного отношения к педагогам, говорится в пояснительной записке. «В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации», — указано в пояснении к законопроекту. Его текст опубликован на сайте электронной базы . Данная мера направлена на минимизацию факторов отвлечения внимания учеников. На данный момент в РФ нет специального закона, который бы запрещал приносить телефоны и пользоваться ими в учебных заведениях. Однако Роспотребнадзор рекомендовал не использовать мобильные телефоны в качестве средства для обучения.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий использовать мобильные телефоны в школах только в экстренных случаях или в моменты, предусмотренные образовательной программой. Соответствующие меры направлены на поддержание более уважительного отношения к педагогам, говорится в пояснительной записке. «В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации», — указано в пояснении к законопроекту. Его текст опубликован на сайте электронной базы. Данная мера направлена на минимизацию факторов отвлечения внимания учеников. На данный момент в РФ нет специального закона, который бы запрещал приносить телефоны и пользоваться ими в учебных заведениях. Однако Роспотребнадзор рекомендовал не использовать мобильные телефоны в качестве средства для обучения.