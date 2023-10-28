«Единая Россия» поставила точку в споре о бюджете на 2024—2026 годы

Депутат Исаев: бюджет России на 2024—2026 годы — военный
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В «Единой России» новый проект федерального бюджета назвали военным Фото:
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Новый бюджет России на 2024—2026 годы

Проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является военным. При этом государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме. Такое мнение в интервью URA.RU высказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Бюджет военный — этого мы не скрываем. Расходы на оборону и безопасность возрастают резко, потому что условие выживания нашей страны — это наша победа. При этом бюджет остается социальным. Все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме», — считает представитель «Единой России».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является социальным. «Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — подчеркивал глава Минфина. Он отмечал, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств.

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Проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является военным. При этом государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме. Такое мнение в интервью URA.RU высказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Бюджет военный — этого мы не скрываем. Расходы на оборону и безопасность возрастают резко, потому что условие выживания нашей страны — это наша победа. При этом бюджет остается социальным. Все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме», — считает представитель «Единой России». Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является социальным. «Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — подчеркивал глава Минфина. Он отмечал, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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