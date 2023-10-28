«Единая Россия» поставила точку в споре о бюджете на 2024—2026 годы

Проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является военным. При этом государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме. Такое мнение в интервью URA.RU высказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
«Бюджет военный — этого мы не скрываем. Расходы на оборону и безопасность возрастают резко, потому что условие выживания нашей страны — это наша победа. При этом бюджет остается социальным. Все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме», — считает представитель «Единой России».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является социальным. «Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — подчеркивал глава Минфина. Он отмечал, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.