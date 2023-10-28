«Единая Россия» поставила точку в споре о бюджете на 2024—2026 годы

Депутат Исаев: бюджет России на 2024—2026 годы — военный

28 октября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

В «Единой России» новый проект федерального бюджета назвали военным Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является военным. При этом государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме. Такое мнение в интервью URA.RU высказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Бюджет военный — этого мы не скрываем. Расходы на оборону и безопасность возрастают резко, потому что условие выживания нашей страны — это наша победа. При этом бюджет остается социальным. Все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме», — считает представитель «Единой России». Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является социальным. «Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — подчеркивал глава Минфина. Он отмечал, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств.

Проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является военным. При этом государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме. Такое мнение в интервью URA.RU высказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Бюджет военный — этого мы не скрываем. Расходы на оборону и безопасность возрастают резко, потому что условие выживания нашей страны — это наша победа. При этом бюджет остается социальным. Все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме», — считает представитель «Единой России». Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2024—2026 годы является социальным. «Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — подчеркивал глава Минфина. Он отмечал, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств.