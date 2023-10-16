Силуанов ответил всем, кто называет новый бюджет военным

Силуанов: на решение социальных вопросов в РФ выделяется 30% средств бюджета
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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
В России не «военный „бюджет, заявил Антон Силуанов Фото:

Несмотря на увеличение оборонного бюджета РФ в 2024 году почти на 70%, приоритет все равно отдается социальным вопросам. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Многие говорят, что у нас „военный“ бюджет. Однако это не так. Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — сказал Антон Силуанов. Его слова приводит telegram-канал Минфина РФ. Он также подчеркнул, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств федерального бюджета.

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Несмотря на увеличение оборонного бюджета РФ в 2024 году почти на 70%, приоритет все равно отдается социальным вопросам. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. «Многие говорят, что у нас „военный“ бюджет. Однако это не так. Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — сказал Антон Силуанов. Его слова приводит telegram-канал Минфина РФ. Он также подчеркнул, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств федерального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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