Силуанов ответил всем, кто называет новый бюджет военным Силуанов: на решение социальных вопросов в РФ выделяется 30% средств бюджета 16 октября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 + В России не «военный „бюджет, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на увеличение оборонного бюджета РФ в 2024 году почти на 70%, приоритет все равно отдается социальным вопросам. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. «Многие говорят, что у нас „военный“ бюджет. Однако это не так. Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — сказал Антон Силуанов. Его слова приводит telegram-канал Минфина РФ. Он также подчеркнул, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств федерального бюджета. Несмотря на увеличение оборонного бюджета РФ в 2024 году почти на 70%, приоритет все равно отдается социальным вопросам. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. «Многие говорят, что у нас „военный“ бюджет. Однако это не так. Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — сказал Антон Силуанов. Его слова приводит telegram-канал Минфина РФ. Он также подчеркнул, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств федерального бюджета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям