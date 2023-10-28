В «Единой России» объяснили, почему власти финансируют военную отрасль

Депутат Исаев: военная отрасль — хороший триггер для запуска промышленности

28 октября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Исаев заявил, что военная отрасль — хороший триггер для запуска промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Военная отрасль необходима для развития промышленности. Такое мнение в интервью URA.RU высказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Военная отрасль — очень хороший триггер для запуска промышленности. Она выпускает конечную, очень сложную продукцию. Чтобы военное предприятие выпустило свой конечный продукт, оно должно загрузить металлургов, машиностроителей, текстильные отрасли. Плюс еще новые регионы, где необходимо восстанавливать инфраструктуру. Они сейчас как два „локомотива“ тащат все остальное производство в стране», — считает депутат. Ранее исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов в беседе с URA.RU заявил, что президент Владимир Путин расширит военное производство в РФ. Это позволит не только обеспечить армию всем необходимым сейчас, но и сделать запас на перспективу, разработать новые виды вооружений.

Военная отрасль необходима для развития промышленности. Такое мнение в интервью URA.RU высказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Военная отрасль — очень хороший триггер для запуска промышленности. Она выпускает конечную, очень сложную продукцию. Чтобы военное предприятие выпустило свой конечный продукт, оно должно загрузить металлургов, машиностроителей, текстильные отрасли. Плюс еще новые регионы, где необходимо восстанавливать инфраструктуру. Они сейчас как два „локомотива“ тащат все остальное производство в стране», — считает депутат. Ранее исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов в беседе с URA.RU заявил, что президент Владимир Путин расширит военное производство в РФ. Это позволит не только обеспечить армию всем необходимым сейчас, но и сделать запас на перспективу, разработать новые виды вооружений.