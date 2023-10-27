В Лабытнанги во время стрельбы в кафе пострадал человек

Один из участников драки открыл стрельбу
В Лабытнанги (ЯНАО) произошла драка в кафе «Мимино». В результате один из участников потасовки открыл стрельбу. Очевидец ЧП на условиях анонимности рассказал корреспонденту URA.RU, что есть пострадавшие.
«В Лабытнанги в кафе „Мимино“ произошла драка с применением оружия. Пострадавшего увезли в больницу», — сообщил свидетель происшествия.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в УМВД по ЯНАО и окружной департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.
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