В Лабытнанги во время стрельбы в кафе пострадал человек

Один из участников драки открыл стрельбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) произошла драка в кафе «Мимино». В результате один из участников потасовки открыл стрельбу. Очевидец ЧП на условиях анонимности рассказал корреспонденту URA.RU, что есть пострадавшие.

«В Лабытнанги в кафе „Мимино“ произошла драка с применением оружия. Пострадавшего увезли в больницу», — сообщил свидетель происшествия.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в УМВД по ЯНАО и окружной департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.