27 октября 2023
26 октября 2023

В Лабытнанги во время стрельбы в кафе пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
Один из участников драки открыл стрельбу Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) произошла драка в кафе «Мимино». В результате один из участников потасовки открыл стрельбу. Очевидец ЧП на условиях анонимности рассказал корреспонденту URA.RU, что есть пострадавшие.

«В Лабытнанги в кафе „Мимино“ произошла драка с применением оружия. Пострадавшего увезли в больницу», — сообщил свидетель происшествия.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в УМВД по ЯНАО и окружной департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) произошла драка в кафе «Мимино». В результате один из участников потасовки открыл стрельбу. Очевидец ЧП на условиях анонимности рассказал корреспонденту URA.RU, что есть пострадавшие. «В Лабытнанги в кафе „Мимино“ произошла драка с применением оружия. Пострадавшего увезли в больницу», — сообщил свидетель происшествия. Корреспондент URA.RU отправил запросы в УМВД по ЯНАО и окружной департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...