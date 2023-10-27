Бастрыкину доложат об изменении в деле об убийстве челябинского школьника

28 октября 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

В соцсетях утверждают, что один из фигурантов отпущен из-под стражи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за того, что одного из обвиняемых в убийстве челябинского школьника отпустили из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В социальных сетях сообщается, что мужчина, который фигурировал в уголовном деле об убийстве подростка, отпущен из-под стражи. В публикации отмечается, что следствие приняло такое решение в связи с непричастностью указанного лица к совершению преступления», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Челябинской области. Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить по данным фактам. По делу предъявлено обвинение десяти подозреваемым. Семеро из них находятся под стражей, еще трое в розыске, все проходят в рамках расследования уголовного дела по статьям об убийстве и хулиганстве. Ранее сообщалось, что обвиняемых в убийстве челябинского подростка мигрантов не выпустят до декабря. Две компании молодых людей начали выяснять отношения еще в соцсетях, после чего дело перешло в реальную жизнь. Неподалеку от ТРК «Космос» они решили выяснить отношения, в ходе драки школьника ударили ножом. Парень скончался на месте происшествия. Подозреваемые являются выходцами из Средней Азии. Один их из них частично признался в убийстве, остальные своей вины не признают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за того, что одного из обвиняемых в убийстве челябинского школьника отпустили из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В социальных сетях сообщается, что мужчина, который фигурировал в уголовном деле об убийстве подростка, отпущен из-под стражи. В публикации отмечается, что следствие приняло такое решение в связи с непричастностью указанного лица к совершению преступления», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Челябинской области. Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить по данным фактам. По делу предъявлено обвинение десяти подозреваемым. Семеро из них находятся под стражей, еще трое в розыске, все проходят в рамках расследования уголовного дела по статьям об убийстве и хулиганстве. Ранее сообщалось, что обвиняемых в убийстве челябинского подростка мигрантов не выпустят до декабря. Две компании молодых людей начали выяснять отношения еще в соцсетях, после чего дело перешло в реальную жизнь. Неподалеку от ТРК «Космос» они решили выяснить отношения, в ходе драки школьника ударили ножом. Парень скончался на месте происшествия. Подозреваемые являются выходцами из Средней Азии. Один их из них частично признался в убийстве, остальные своей вины не признают.