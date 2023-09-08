Обвиняемых в убийстве челябинского подростка мигрантов не выпустят до декабря

По версии следствия ножевой удар подростку нанес Шахром Миров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске мигрантов и одного гражданина РФ оставят в СИЗО до декабря. Как сообщает в пресс-служба Центрального райсуда, суд поддержал ходатайство стороны обвинения.

«По итогам судебного заседания суд продлил обвиняемым срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 10 декабря 2023 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых на иную, более мягкую, отказал», — сообщили в суде.

Оставить под стражей семь жителей Средней Азии и российского гражданина ходатайствовали следователь и прокурор. Защита просила о смягчении режима в виде домашнего ареста или залога. Постановление в законную силу не вступило.

Убийство школьника произошло в ночь на 9 апреля. Две компании подростков не поладили в социальных сетях, и решили выяснить отношения в жизни. Возле ТРК «Космос» в момент драки школьника ударили ножом. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По делу об убийство было задержано восемь человек. Все они выходцы из Средней Азии. Один их из них частично признался в убийстве, другие вину не признают.