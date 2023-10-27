Washington Рost: США пытаются убедить Израиль отказаться от наземной операции

28 октября 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

США пытаются убедить Израиль нанести «точечные» удары по Газе вместо масштабной операции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль пересмотреть свои планы на наземную операцию в секторе Газа и сделать выбор в пользу авиаударов по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуре. Об этом заявили источники среди американских чиновников. «Администрация призывает Израиль пересмотреть свои планы крупной наземной операции в Газе. Вместо этого она советует выбрать более „точечную“ операцию с использованием авиации, осуществляя удары по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуры», — пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников. По информации издания, чиновники обеспокоены потенциальными последствиями полномасштабной наземной операции. Существует угроза срыва переговоров по освобождению заложников и многочисленные жертвы среди гражданского населения Палестины и израильских солдат, говорится в материале. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Израиль расширяет активность сухопутных войск в секторе Газа. По его словам, армия не намерена отступать, поэтому подготавливает почву для вторжения, продолжая наносить удары по Газе, передает телеканал «Царьград».

Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль пересмотреть свои планы на наземную операцию в секторе Газа и сделать выбор в пользу авиаударов по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуре. Об этом заявили источники среди американских чиновников. «Администрация призывает Израиль пересмотреть свои планы крупной наземной операции в Газе. Вместо этого она советует выбрать более „точечную“ операцию с использованием авиации, осуществляя удары по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуры», — пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников. По информации издания, чиновники обеспокоены потенциальными последствиями полномасштабной наземной операции. Существует угроза срыва переговоров по освобождению заложников и многочисленные жертвы среди гражданского населения Палестины и израильских солдат, говорится в материале. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Израиль расширяет активность сухопутных войск в секторе Газа. По его словам, армия не намерена отступать, поэтому подготавливает почву для вторжения, продолжая наносить удары по Газе, передает телеканал «Царьград».