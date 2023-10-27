Washington Рost: США пытаются убедить Израиль отказаться от наземной операции

Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль пересмотреть свои планы на наземную операцию в секторе Газа и сделать выбор в пользу авиаударов по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуре. Об этом заявили источники среди американских чиновников.
«Администрация призывает Израиль пересмотреть свои планы крупной наземной операции в Газе. Вместо этого она советует выбрать более „точечную“ операцию с использованием авиации, осуществляя удары по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуры», —
По информации издания, чиновники обеспокоены потенциальными последствиями полномасштабной наземной операции. Существует угроза срыва переговоров по освобождению заложников и многочисленные жертвы среди гражданского населения Палестины и израильских солдат, говорится в материале.
Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Израиль расширяет активность сухопутных войск в секторе Газа. По его словам, армия не намерена отступать, поэтому подготавливает почву для вторжения, продолжая наносить удары по Газе, передает телеканал «Царьград».
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