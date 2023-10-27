27 октября 2023

Washington Рost: США пытаются убедить Израиль отказаться от наземной операции

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США пытаются убедить Израиль нанести «точечные» удары по Газе вместо масштабной операции Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль пересмотреть свои планы на наземную операцию в секторе Газа и сделать выбор в пользу авиаударов по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуре. Об этом заявили источники среди американских чиновников.

«Администрация призывает Израиль пересмотреть свои планы крупной наземной операции в Газе. Вместо этого она советует выбрать более „точечную“ операцию с использованием авиации, осуществляя удары по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуры», — пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников.

По информации издания, чиновники обеспокоены потенциальными последствиями полномасштабной наземной операции. Существует угроза срыва переговоров по освобождению заложников и многочисленные жертвы среди гражданского населения Палестины и израильских солдат, говорится в материале.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Израиль расширяет активность сухопутных войск в секторе Газа. По его словам, армия не намерена отступать, поэтому подготавливает почву для вторжения, продолжая наносить удары по Газе, передает телеканал «Царьград».

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Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль пересмотреть свои планы на наземную операцию в секторе Газа и сделать выбор в пользу авиаударов по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуре. Об этом заявили источники среди американских чиновников. «Администрация призывает Израиль пересмотреть свои планы крупной наземной операции в Газе. Вместо этого она советует выбрать более „точечную“ операцию с использованием авиации, осуществляя удары по ценным объектам ХАМАСА и инфраструктуры», — пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников. По информации издания, чиновники обеспокоены потенциальными последствиями полномасштабной наземной операции. Существует угроза срыва переговоров по освобождению заложников и многочисленные жертвы среди гражданского населения Палестины и израильских солдат, говорится в материале. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Израиль расширяет активность сухопутных войск в секторе Газа. По его словам, армия не намерена отступать, поэтому подготавливает почву для вторжения, продолжая наносить удары по Газе, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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