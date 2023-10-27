Полянский показал в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

28 октября 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

Речь шла о части ракеты, выпущенной по херсонской администрации в 2022 году Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На заседании ООН показали обломки западных ракет, которыми ударили ВСУ по гражданской инфраструктуре. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Украина западным оружием наносит удары инфраструктурным объектам. «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. Они служат доказательствами того, что Киев использует поставляемые Западом вооружения для атак по инфраструктурным объектам», — передает слова Дмитрия Полянского РИА Новости. Речь шла о части ракеты, выпущенной по херсонской администрации и используемой для удара по мосту. Он отметил, что на обломках четко видно надпись «Сделано во Франции». Здание администрации в Херсонской области попало под обстрел в сентябре 2022 года. Тогда Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту.

На заседании ООН показали обломки западных ракет, которыми ударили ВСУ по гражданской инфраструктуре. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Украина западным оружием наносит удары инфраструктурным объектам. «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. Они служат доказательствами того, что Киев использует поставляемые Западом вооружения для атак по инфраструктурным объектам», — передает слова Дмитрия Полянского РИА Новости. Речь шла о части ракеты, выпущенной по херсонской администрации и используемой для удара по мосту. Он отметил, что на обломках четко видно надпись «Сделано во Франции». Здание администрации в Херсонской области попало под обстрел в сентябре 2022 года. Тогда Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по населенному пункту.