Суд вынес приговор пермяку, который избивал свою беременную сожительницу

28 октября 2023 в 06:19 Размер текста - 17 +

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Перми осудили на три года условно за систематические избиения беременной сожительницы. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об истязании и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Считать наказание условным с установлением испытательного срока на три года», — сообщается в документе. Виновный систематически избивал свою беременную сожительницу, зная, что она не способна оказать сопротивление в силу своего состояния здоровья. В один из вечеров мужчина взял в руки книжный столик и ударил им по ногам потерпевшей, после чего ударил кулаком по челюсти. В другой день подсудимый схватил ее за волосы и уронил на пол, начал наносить удары по животу и в область головы. В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что неоднократно просил прощения после конфликтов. Как он сообщил, в настоящее время они с потерпевшей живут вместе и воспитывают дочь.

Жителя Перми осудили на три года условно за систематические избиения беременной сожительницы. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об истязании и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Считать наказание условным с установлением испытательного срока на три года», — сообщается в документе. Виновный систематически избивал свою беременную сожительницу, зная, что она не способна оказать сопротивление в силу своего состояния здоровья. В один из вечеров мужчина взял в руки книжный столик и ударил им по ногам потерпевшей, после чего ударил кулаком по челюсти. В другой день подсудимый схватил ее за волосы и уронил на пол, начал наносить удары по животу и в область головы. В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что неоднократно просил прощения после конфликтов. Как он сообщил, в настоящее время они с потерпевшей живут вместе и воспитывают дочь.