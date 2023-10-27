27 октября 2023

Суд вынес приговор пермяку, который избивал свою беременную сожительницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, суд
Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно Фото:

Жителя Перми осудили на три года условно за систематические избиения беременной сожительницы. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об истязании и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Считать наказание условным с установлением испытательного срока на три года», — сообщается в документе.

Виновный систематически избивал свою беременную сожительницу, зная, что она не способна оказать сопротивление в силу своего состояния здоровья. В один из вечеров мужчина взял в руки книжный столик и ударил им по ногам потерпевшей, после чего ударил кулаком по челюсти. В другой день подсудимый схватил ее за волосы и уронил на пол, начал наносить удары по животу и в область головы.

В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что неоднократно просил прощения после конфликтов. Как он сообщил, в настоящее время они с потерпевшей живут вместе и воспитывают дочь.

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Жителя Перми осудили на три года условно за систематические избиения беременной сожительницы. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об истязании и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Считать наказание условным с установлением испытательного срока на три года», — сообщается в документе. Виновный систематически избивал свою беременную сожительницу, зная, что она не способна оказать сопротивление в силу своего состояния здоровья. В один из вечеров мужчина взял в руки книжный столик и ударил им по ногам потерпевшей, после чего ударил кулаком по челюсти. В другой день подсудимый схватил ее за волосы и уронил на пол, начал наносить удары по животу и в область головы. В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что неоднократно просил прощения после конфликтов. Как он сообщил, в настоящее время они с потерпевшей живут вместе и воспитывают дочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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