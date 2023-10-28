Израиль отключил в секторе Газа проводную и сотовую связь

28 октября 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Без связи мирные жители не могут определить безопасные места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA. «Израиль разорвал как наземные, так и сотовые сети связи [в секторе Газа]», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов. К тому же, мирные жители не могут определить безопасные места. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. Вторжение Армии обороны Израиля, которое началось в пятницу, в основном имеет место на севере сектора Газа. При этом нынешние действия более масштабные, чем те, которые проводились в последние дни, передает RT.

Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA. «Израиль разорвал как наземные, так и сотовые сети связи [в секторе Газа]», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов. К тому же, мирные жители не могут определить безопасные места. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. Вторжение Армии обороны Израиля, которое началось в пятницу, в основном имеет место на севере сектора Газа. При этом нынешние действия более масштабные, чем те, которые проводились в последние дни, передает RT.