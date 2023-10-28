Израиль отключил в секторе Газа проводную и сотовую связь

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Виды Железногорска, Красноярский край, вышка сотовой связи
Без связи мирные жители не могут определить безопасные места Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

«Израиль разорвал как наземные, так и сотовые сети связи [в секторе Газа]», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов. К тому же, мирные жители не могут определить безопасные места.

Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. Вторжение Армии обороны Израиля, которое началось в пятницу, в основном имеет место на севере сектора Газа. При этом нынешние действия более масштабные, чем те, которые проводились в последние дни, передает RT.

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Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA. «Израиль разорвал как наземные, так и сотовые сети связи [в секторе Газа]», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов. К тому же, мирные жители не могут определить безопасные места. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. Вторжение Армии обороны Израиля, которое началось в пятницу, в основном имеет место на севере сектора Газа. При этом нынешние действия более масштабные, чем те, которые проводились в последние дни, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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