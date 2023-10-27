Израильские военные зашли в сектор Газа: что известно о начале наземной операции

Израиль начал «ограниченное вторжение» в сектор Газа

28 октября 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

На границе сектора Газа идут перестрелки с армией Израиля Фото: U.S. Army / Spc. Austin Steinborn новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха. URA.RU приводит главные новости о начале наземной операции к этому часу. Представители движения ХАМАС заявили об атаке сектора Газа израильской армией с суши, моря и воздуха;

Из-за массированных атак армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сектор Газа оказался полностью изолирован от мира. Скорая помощь не принимала сигналы из-за отсутствия связи, а машины, которые уже выехали на вызовы, не выходили на связь;

ХАМАС предложил Израилю перемирие сроком на пять дней в обмен на иностранных пленных. При этом военнопленных израильских солдат они отдавать не планируют, так как хотят их использовать для обмена;

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что эвакуировать российских граждан из сектора Газа будет возможно после открытия гуманитарного коридора. В настоящее время разрабатывается алгоритм вывоза россиян из зоны военного конфликта;

Руководство ХАМАС призвало палестинцев, проживающих на Западном берегу, мобилизоваться и вступать в бой с израильскими военными. Жителей деревень и городов они просят организовывать демонстрации;

Власти США просят Израиль пересмотреть планы по наземной операции в секторе Газа. Администрация американского президента Джо Байдена предлагает сделать выбор в пользу авиаударов по важным объектам ХАМАСА и инфраструктуре;

На севере сектора Газа начались перестрелки. Израильские танки приблизились к городу Бейт-Ханун и движутся вдоль границы, передает издание Haaretz;

Армия Израиля не подтвердила официального начала наземной операции в секторе Газа. Израильские военные назвали свои действия «ограниченным вторжением»;

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку. Документ, рассмотренный 27 октября, призывает к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной. В его разработке принимала участие Россия;

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал жителей страны выйти на улицы в поддержку Палестины. Это привело к массовым беспорядкам. Так, в Стамбуле митингующие пришли к консульству Израиля с лозунгами. Они закидали здание камнями и фейерверками. В городе Диярбакыр толпа митингующих громила американские кофейни.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха. URA.RU приводит главные новости о начале наземной операции к этому часу.