27 октября 2023

Израильские военные зашли в сектор Газа: что известно о начале наземной операции

Израиль начал «ограниченное вторжение» в сектор Газа
© Служба новостей «URA.RU»
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На границе сектора Газа идут перестрелки с армией Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха. URA.RU приводит главные новости о начале наземной операции к этому часу.

  • Представители движения ХАМАС заявили об атаке сектора Газа израильской армией с суши, моря и воздуха;
  • Из-за массированных атак армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сектор Газа оказался полностью изолирован от мира. Скорая помощь не принимала сигналы из-за отсутствия связи, а машины, которые уже выехали на вызовы, не выходили на связь;
  • ХАМАС предложил Израилю перемирие сроком на пять дней в обмен на иностранных пленных. При этом военнопленных израильских солдат они отдавать не планируют, так как хотят их использовать для обмена;
  • Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что эвакуировать российских граждан из сектора Газа будет возможно после открытия гуманитарного коридора. В настоящее время разрабатывается алгоритм вывоза россиян из зоны военного конфликта;
  • Руководство ХАМАС призвало палестинцев, проживающих на Западном берегу, мобилизоваться и вступать в бой с израильскими военными. Жителей деревень и городов они просят организовывать демонстрации;
  • Власти США просят Израиль пересмотреть планы по наземной операции в секторе Газа. Администрация американского президента Джо Байдена предлагает сделать выбор в пользу авиаударов по важным объектам ХАМАСА и инфраструктуре;
  • На севере сектора Газа начались перестрелки. Израильские танки приблизились к городу Бейт-Ханун и движутся вдоль границы, передает издание Haaretz;
  • Армия Израиля не подтвердила официального начала наземной операции в секторе Газа. Израильские военные назвали свои действия «ограниченным вторжением»;
  • Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку. Документ, рассмотренный 27 октября, призывает к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной. В его разработке принимала участие Россия;
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал жителей страны выйти на улицы в поддержку Палестины. Это привело к массовым беспорядкам. Так, в Стамбуле митингующие пришли к консульству Израиля с лозунгами. Они закидали здание камнями и фейерверками. В городе Диярбакыр толпа митингующих громила американские кофейни.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха. URA.RU приводит главные новости о начале наземной операции к этому часу.
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