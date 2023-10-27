27 октября 2023

Тюменское отделение по борьбе с инсультами признано лучшим в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, медсестра, капельница, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, врач, больница, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Тобольское отделение для больных с ОНМК признано лучшим в России Фото:

В Тобольске (Тюменская область) неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) больницы №3 признано лучшим в России. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Лучшие борцы с инсультами в России — тюменские медики. Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения областной больницы №3 Тобольска признано лучшим в России», — написал инфоцентр в telegram-канале.

По словам директора департамента здравоохранения региона Натальи Логиновой, награждение прошло в рамках I Российского неврологического конгресса, завершившегося в Москве 27 октября. Она дополнила, что полученная награда принадлежит не только медикам Тобольска, но и всем экспертам и консультантам региона.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) больницы №3 признано лучшим в России. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Лучшие борцы с инсультами в России — тюменские медики. Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения областной больницы №3 Тобольска признано лучшим в России», — написал инфоцентр в telegram-канале. По словам директора департамента здравоохранения региона Натальи Логиновой, награждение прошло в рамках I Российского неврологического конгресса, завершившегося в Москве 27 октября. Она дополнила, что полученная награда принадлежит не только медикам Тобольска, но и всем экспертам и консультантам региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...