Тюменское отделение по борьбе с инсультами признано лучшим в России

28 октября 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Тобольское отделение для больных с ОНМК признано лучшим в России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) больницы №3 признано лучшим в России. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Лучшие борцы с инсультами в России — тюменские медики. Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения областной больницы №3 Тобольска признано лучшим в России», — написал инфоцентр в telegram-канале. По словам директора департамента здравоохранения региона Натальи Логиновой, награждение прошло в рамках I Российского неврологического конгресса, завершившегося в Москве 27 октября. Она дополнила, что полученная награда принадлежит не только медикам Тобольска, но и всем экспертам и консультантам региона.

В Тобольске (Тюменская область) неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) больницы №3 признано лучшим в России. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Лучшие борцы с инсультами в России — тюменские медики. Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения областной больницы №3 Тобольска признано лучшим в России», — написал инфоцентр в telegram-канале. По словам директора департамента здравоохранения региона Натальи Логиновой, награждение прошло в рамках I Российского неврологического конгресса, завершившегося в Москве 27 октября. Она дополнила, что полученная награда принадлежит не только медикам Тобольска, но и всем экспертам и консультантам региона.