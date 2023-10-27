27 октября 2023

Пермяков предупредили об опасной погоде

МЧС: в Пермском крае прогнозируют мокрый снег и сильные порывы ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Грязь в городе Курган, лужи, мокрый снег
В регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия Фото:

На территории Пермского края 29 октября появятся отложения мокрого снега, при этом порывы ветра могут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В отдельных районах Прикамья 29 октября прогнозируется отложение мокрого снега. Порывы ветра до 17 м/с», — указано в telegram-канале ведомства. Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможения. Пешеходам — быть предельно осторожными при движении вблизи проезжей части и при ее переходе.

Несколькими днями ранее Пермь сковали пробки, которые образовались из-за выпавшего снега. Тогда автобусы, отставали от графика примерно на полчаса. Также жителей региона предупреждали о появлении гололедицы.

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На территории Пермского края 29 октября появятся отложения мокрого снега, при этом порывы ветра могут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В отдельных районах Прикамья 29 октября прогнозируется отложение мокрого снега. Порывы ветра до 17 м/с», — указано в telegram-канале ведомства. Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможения. Пешеходам — быть предельно осторожными при движении вблизи проезжей части и при ее переходе. Несколькими днями ранее Пермь сковали пробки, которые образовались из-за выпавшего снега. Тогда автобусы, отставали от графика примерно на полчаса. Также жителей региона предупреждали о появлении гололедицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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