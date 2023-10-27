Пермяков предупредили об опасной погоде

На территории Пермского края 29 октября появятся отложения мокрого снега, при этом порывы ветра могут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В отдельных районах Прикамья 29 октября прогнозируется отложение мокрого снега. Порывы ветра до 17 м/с», — указано в telegram-канале ведомства. Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможения. Пешеходам — быть предельно осторожными при движении вблизи проезжей части и при ее переходе.
Несколькими днями ранее Пермь сковали пробки, которые образовались из-за выпавшего снега. Тогда автобусы, отставали от графика примерно на полчаса. Также жителей региона предупреждали о появлении гололедицы.
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