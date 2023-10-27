В Екатеринбурге в квартире нашли тела двух убитых пенсионеров 28 октября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 + На месте преступления работают силовики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кировском районе Екатеринбурга в квартире обнаружены трупы мужчины и женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «Сегодня, 28 октября, в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти. Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)», — рассказали в ведомстве. Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входят наиболее опытные сыщики из отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и свердловского главка МВД. Погибшие мужчина и женщина являются бывшей супружеской парой, они уже много лет как в разводе, но жили вместе. Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправной деятельности», — сообщил полковник Горелых. Ход расследования преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД по Свердловской области, а также контролируется руководством следственного управления регионального Следственного комитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В Кировском районе Екатеринбурга в квартире обнаружены трупы мужчины и женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «Сегодня, 28 октября, в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти. Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)», — рассказали в ведомстве. Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входят наиболее опытные сыщики из отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и свердловского главка МВД. Погибшие мужчина и женщина являются бывшей супружеской парой, они уже много лет как в разводе, но жили вместе. Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправной деятельности», — сообщил полковник Горелых. Ход расследования преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД по Свердловской области, а также контролируется руководством следственного управления регионального Следственного комитета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям