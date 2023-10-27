27 октября 2023

В Екатеринбурге в квартире нашли тела двух убитых пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
На месте преступления работают силовики Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга в квартире обнаружены трупы мужчины и женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

«Сегодня, 28 октября, в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти. Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)», — рассказали в ведомстве.

Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входят наиболее опытные сыщики из отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и свердловского главка МВД. Погибшие мужчина и женщина являются бывшей супружеской парой, они уже много лет как в разводе, но жили вместе. Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправной деятельности», — сообщил полковник Горелых.

Ход расследования преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД по Свердловской области, а также контролируется руководством следственного управления регионального Следственного комитета.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировском районе Екатеринбурга в квартире обнаружены трупы мужчины и женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «Сегодня, 28 октября, в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти. Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)», — рассказали в ведомстве. Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входят наиболее опытные сыщики из отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и свердловского главка МВД. Погибшие мужчина и женщина являются бывшей супружеской парой, они уже много лет как в разводе, но жили вместе. Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправной деятельности», — сообщил полковник Горелых. Ход расследования преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД по Свердловской области, а также контролируется руководством следственного управления регионального Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...