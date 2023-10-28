Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

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Круглый стол ветеранских организаций в Окружном доме офицеров. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, всу, дрон
ВСУ запустили в направлении Курской АЭС три беспилотника 26 октября, сообщили в МИД РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В склад ядерных отходов Курской АЭС попал украинский беспилотник, повреждены стены строения. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку 26 октября.

«Один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены. Два других беспилотника упали на комплекс административных зданий станции», — передает МИД РФ на своем официальном сайте слова Марии Захаровой. Она отметила, что, вероятно, для производства беспилотников использовались западные материалы. Захарова назвала действия Киева терактом.

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В склад ядерных отходов Курской АЭС попал украинский беспилотник, повреждены стены строения. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку 26 октября. «Один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены. Два других беспилотника упали на комплекс административных зданий станции», — передает МИД РФ на своем официальном сайте слова Марии Захаровой. Она отметила, что, вероятно, для производства беспилотников использовались западные материалы. Захарова назвала действия Киева терактом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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