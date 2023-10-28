Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

ВСУ запустили в направлении Курской АЭС три беспилотника 26 октября, сообщили в МИД РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В склад ядерных отходов Курской АЭС попал украинский беспилотник, повреждены стены строения. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку 26 октября.
«Один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены. Два других беспилотника упали на комплекс административных зданий станции», — передает МИД РФ
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