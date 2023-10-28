Военкор Сладков: срочников будут отправлять в погранслужбу России

Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Об этом заявил военкор Александр Сладков, отметив, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина.
«Я вот лично от президента слышал, что принято решение о призыве срочников в погранслужбу России. Это грядущее изменение», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он также высказался, что в России стоит снова ввести строительные батальоны, которые были в СССР.
Кроме того, Сладков считает, что срочники, которые служат в Брянской, Курской и Белгородской областях, должны получить статусы участников спецоперации и ветеранов боевых действий. По его словам, так будет честно.
Также военкор заявил, что осенний призыв, который сейчас идет, это серьезная мера по повышению боеготовности российской армии. Он начался 1 октября и закончится 31 декабря.
Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Об этом заявил военкор Александр Сладков, отметив, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина. «Я вот лично от президента слышал, что принято решение о призыве срочников в погранслужбу России. Это грядущее изменение», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он также высказался, что в России стоит снова ввести строительные батальоны, которые были в СССР. Кроме того, Сладков считает, что срочники, которые служат в Брянской, Курской и Белгородской областях, должны получить статусы участников спецоперации и ветеранов боевых действий. По его словам, так будет честно. Также военкор заявил, что осенний призыв, который сейчас идет, это серьезная мера по повышению боеготовности российской армии. Он начался 1 октября и закончится 31 декабря.