Военкор Сладков: срочников будут отправлять в погранслужбу России

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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призыв, шапка, строй, мобилизация
Срочники, служащие на приграничных с Украиной территориях, должны получить статус участников СВО, заявил Сладков Фото:
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Призыв — 2023

Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Об этом заявил военкор Александр Сладков, отметив, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина.

«Я вот лично от президента слышал, что принято решение о призыве срочников в погранслужбу России. Это грядущее изменение», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он также высказался, что в России стоит снова ввести строительные батальоны, которые были в СССР.

Кроме того, Сладков считает, что срочники, которые служат в Брянской, Курской и Белгородской областях, должны получить статусы участников спецоперации и ветеранов боевых действий. По его словам, так будет честно.

Также военкор заявил, что осенний призыв, который сейчас идет, это серьезная мера по повышению боеготовности российской армии. Он начался 1 октября и закончится 31 декабря.

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Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Об этом заявил военкор Александр Сладков, отметив, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина. «Я вот лично от президента слышал, что принято решение о призыве срочников в погранслужбу России. Это грядущее изменение», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он также высказался, что в России стоит снова ввести строительные батальоны, которые были в СССР. Кроме того, Сладков считает, что срочники, которые служат в Брянской, Курской и Белгородской областях, должны получить статусы участников спецоперации и ветеранов боевых действий. По его словам, так будет честно. Также военкор заявил, что осенний призыв, который сейчас идет, это серьезная мера по повышению боеготовности российской армии. Он начался 1 октября и закончится 31 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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