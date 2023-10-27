В Екатеринбурге нашли труп полицейского 28 октября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 + На месте происшествия работают оперативные службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Базовый переулок, 50 обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, погибший оказался полицейским. «Мужчина покончил с собой на общем балконе многоквартирного дома. На месте происшествия работают медики и силовики, они опрашивают жильцов дома», — сообщает 66.RU со ссылкой на источник. Причина смерти на данный момент устанавливается. Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. В Екатеринбурге на улице Базовый переулок, 50 обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, погибший оказался полицейским. «Мужчина покончил с собой на общем балконе многоквартирного дома. На месте происшествия работают медики и силовики, они опрашивают жильцов дома», — сообщает 66.RU со ссылкой на источник. Причина смерти на данный момент устанавливается. Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям