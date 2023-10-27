В Екатеринбурге нашли труп полицейского

На месте происшествия работают оперативные службы
В Екатеринбурге на улице Базовый переулок, 50 обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, погибший оказался полицейским.
«Мужчина покончил с собой на общем балконе многоквартирного дома. На месте происшествия работают медики и силовики, они опрашивают жильцов дома», — сообщает 66.RU со ссылкой на источник. Причина смерти на данный момент устанавливается.
Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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