27 октября 2023

В Екатеринбурге нашли труп полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
На месте происшествия работают оперативные службы Фото:

В Екатеринбурге на улице Базовый переулок, 50 обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, погибший оказался полицейским.

«Мужчина покончил с собой на общем балконе многоквартирного дома. На месте происшествия работают медики и силовики, они опрашивают жильцов дома», — сообщает 66.RU со ссылкой на источник. Причина смерти на данный момент устанавливается.

Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице Базовый переулок, 50 обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, погибший оказался полицейским. «Мужчина покончил с собой на общем балконе многоквартирного дома. На месте происшествия работают медики и силовики, они опрашивают жильцов дома», — сообщает 66.RU со ссылкой на источник. Причина смерти на данный момент устанавливается. Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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