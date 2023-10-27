В ЯНАО парадом дорожной техники открыли движение по новой улице. Фото

28 октября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое открылось движение по улице Магистральной Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) парадом дорожной техники открыли движение по улице Магистральной. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «Очень рад за земляков! С удовольствием наблюдал за парадом должной техники в прямом эфире. Дорожники выполнили небывалые объемы, поставили рекорды за всю историю города! Спасибо вам за вашу работу, она очень сложная и ценная для горожан, хорошие дороги — это комфорт нашей жизни», — написал глава города в своем telegram-канале. По словам Воронова, этот год стал временем больших дорожных работ. Он уточнил, что было построено 47 километров городских автотрасс, магистралей, внутридворовых проездов и придомовых территорий — это абсолютный рекорд. Власти города продолжат работы по ул. Магистральной, Таежной, Сибирской, Геологоразведчиков и Северной кольцевой.

В Новом Уренгое (ЯНАО) парадом дорожной техники открыли движение по улице Магистральной. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «Очень рад за земляков! С удовольствием наблюдал за парадом должной техники в прямом эфире. Дорожники выполнили небывалые объемы, поставили рекорды за всю историю города! Спасибо вам за вашу работу, она очень сложная и ценная для горожан, хорошие дороги — это комфорт нашей жизни», — написал глава города в своем telegram-канале. По словам Воронова, этот год стал временем больших дорожных работ. Он уточнил, что было построено 47 километров городских автотрасс, магистралей, внутридворовых проездов и придомовых территорий — это абсолютный рекорд. Власти города продолжат работы по ул. Магистральной, Таежной, Сибирской, Геологоразведчиков и Северной кольцевой.