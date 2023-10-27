27 октября 2023

В ЯНАО парадом дорожной техники открыли движение по новой улице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, уборка снега, дорожная техника
В Новом Уренгое открылось движение по улице Магистральной Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) парадом дорожной техники открыли движение по улице Магистральной. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«Очень рад за земляков! С удовольствием наблюдал за парадом должной техники в прямом эфире. Дорожники выполнили небывалые объемы, поставили рекорды за всю историю города! Спасибо вам за вашу работу, она очень сложная и ценная для горожан, хорошие дороги — это комфорт нашей жизни», — написал глава города в своем telegram-канале.

По словам Воронова, этот год стал временем больших дорожных работ. Он уточнил, что было построено 47 километров городских автотрасс, магистралей, внутридворовых проездов и придомовых территорий — это абсолютный рекорд. Власти города продолжат работы по ул. Магистральной, Таежной, Сибирской, Геологоразведчиков и Северной кольцевой.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) парадом дорожной техники открыли движение по улице Магистральной. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «Очень рад за земляков! С удовольствием наблюдал за парадом должной техники в прямом эфире. Дорожники выполнили небывалые объемы, поставили рекорды за всю историю города! Спасибо вам за вашу работу, она очень сложная и ценная для горожан, хорошие дороги — это комфорт нашей жизни», — написал глава города в своем telegram-канале. По словам Воронова, этот год стал временем больших дорожных работ. Он уточнил, что было построено 47 километров городских автотрасс, магистралей, внутридворовых проездов и придомовых территорий — это абсолютный рекорд. Власти города продолжат работы по ул. Магистральной, Таежной, Сибирской, Геологоразведчиков и Северной кольцевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...