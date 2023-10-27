Курганский губернатор Шумков высказался о свободе выбора

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что «лукавство и лицемерие не приемлют свободы». Так он высказался об отсутствии реакции на закрытие храмов на территории Украины. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.
«Как много за последнее тридцатилетие было движений в поддержку различных политических свобод, притязательности прав, обвинения в косности, недемократичности и консерватизме. Где сейчас хоть один голос или движение от тех же в защиту закрываемых сотен храмов на территории Украины? В поддержку первородных, естественных свобод? Свободы выбора и воли. Их нет и не будет, потому что лукавство и лицемерие не приемлют никакой настоящей свободы», — написал Шумков.
Ранее губернатор рассказал, как ему приходилось зарабатывать на карманные расходы. Шумков сообщил, что трудился кольщиком дров, уборщиком дворов и грузчиков. По его словам, он начал так работать с 13 лет, и в детстве у него практически не было свободного времени.
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