В аварии на тюменской трассе пострадали четыре человека, среди них два подростка. Фото

29 октября 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Водитель Peugeot, две 16-летние пассажирки и одна 22-летняя получили травмы в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилистка не справилась с управлением и ее машина въехала в столб. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в аварии получили травмы четыре человека, в том числе две 16-летние девушки. «ДТП на 26-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Автомобиль Peugeot, которым управляла 31-летняя девушка, въехал в столб. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость на дороге. Ранены водитель авто, две 16-летние пассажирки и одна 22-летняя девушка», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В данный момент инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

На трассе Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилистка не справилась с управлением и ее машина въехала в столб. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в аварии получили травмы четыре человека, в том числе две 16-летние девушки. «ДТП на 26-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Автомобиль Peugeot, которым управляла 31-летняя девушка, въехал в столб. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость на дороге. Ранены водитель авто, две 16-летние пассажирки и одна 22-летняя девушка», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В данный момент инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.