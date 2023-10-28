28 октября 2023
27 октября 2023

В аварии на тюменской трассе пострадали четыре человека, среди них два подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Водитель Peugeot, две 16-летние пассажирки и одна 22-летняя получили травмы в ДТП Фото:

На трассе Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилистка не справилась с управлением и ее машина въехала в столб. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в аварии получили травмы четыре человека, в том числе две 16-летние девушки.

«ДТП на 26-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Автомобиль Peugeot, которым управляла 31-летняя девушка, въехал в столб. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость на дороге. Ранены водитель авто, две 16-летние пассажирки и одна 22-летняя девушка», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

В данный момент инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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На трассе Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилистка не справилась с управлением и ее машина въехала в столб. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в аварии получили травмы четыре человека, в том числе две 16-летние девушки. «ДТП на 26-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Автомобиль Peugeot, которым управляла 31-летняя девушка, въехал в столб. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость на дороге. Ранены водитель авто, две 16-летние пассажирки и одна 22-летняя девушка», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В данный момент инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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