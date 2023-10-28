На трассе Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилистка не справилась с управлением и ее машина въехала в столб. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в аварии получили травмы четыре человека, в том числе две 16-летние девушки.
«ДТП на 26-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Автомобиль Peugeot, которым управляла 31-летняя девушка, въехал в столб. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость на дороге. Ранены водитель авто, две 16-летние пассажирки и одна 22-летняя девушка», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
В данный момент инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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