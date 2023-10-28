28 октября 2023

Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Жуков. Презентация бара «Руки Вверх». Екатеринбург, жуков сергей
Украинских пограничников наказали за прослушивание песен Сергея Жукова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нескольких пограничников Украины, служивших в Закарпатье, отправили на передовую фронта за инцидент с прослушиванием ими российской группы «Руки вверх!». Об этом рассказал начальник отдела кибербезопасности погранотряда Украины Руслан Сыровой, работающий на российские спецслужбы.

«Руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Сырового. Он уточнил, что на передовой сейчас острая нехватка солдат, поэтому подобное наказание часто используется командованием, дабы восполнить дефицит армии. Кроме того, генералы не поощряли использование русского языка. Сослуживцы Сырового общались на украинском.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нескольких пограничников Украины, служивших в Закарпатье, отправили на передовую фронта за инцидент с прослушиванием ими российской группы «Руки вверх!». Об этом рассказал начальник отдела кибербезопасности погранотряда Украины Руслан Сыровой, работающий на российские спецслужбы. «Руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Сырового. Он уточнил, что на передовой сейчас острая нехватка солдат, поэтому подобное наказание часто используется командованием, дабы восполнить дефицит армии. Кроме того, генералы не поощряли использование русского языка. Сослуживцы Сырового общались на украинском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...