В отряде «ЛизаАлерт» обучат курганцев находить людей в лесу и в городе

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Курганской области расскажут новичкам, как правильно собраться на поиск людей в лесу и в городе, и как быть добровольцем, не выходя из дома. Волонтеры пояснили корреспонденту URA.RU, что подобнее встречи в формате «офлайн» проводятся редко.
«Отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области проведет встречу для новичков. На этом мероприятии опытные лекторы расскажут, как появился отряд, какие бывают поиски, как собраться на поиск в лесу или в городе, как можно помогать искать людей, как стать добровольцем, не выходя из дома», — указано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Встреча состоится 5 ноября. Она пройде в зале СЛК «Добрыня» на первом этаже по улице Станционной, 38. Желающим посетить бесплатные лекции рекомендовано предварительно заполнить анкету, опубликованную на стене сообщества.
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