28 октября 2023
27 октября 2023

В отряде «ЛизаАлерт» обучат курганцев находить людей в лесу и в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Опытные лекторы поискового отряда проведут обучение для новичков Фото:

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Курганской области расскажут новичкам, как правильно собраться на поиск людей в лесу и в городе, и как быть добровольцем, не выходя из дома. Волонтеры пояснили корреспонденту URA.RU, что подобнее встречи в формате «офлайн» проводятся редко.

«Отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области проведет встречу для новичков. На этом мероприятии опытные лекторы расскажут, как появился отряд, какие бывают поиски, как собраться на поиск в лесу или в городе, как можно помогать искать людей, как стать добровольцем, не выходя из дома», — указано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Встреча состоится 5 ноября. Она пройде в зале СЛК «Добрыня» на первом этаже по улице Станционной, 38. Желающим посетить бесплатные лекции рекомендовано предварительно заполнить анкету, опубликованную на стене сообщества.

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В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Курганской области расскажут новичкам, как правильно собраться на поиск людей в лесу и в городе, и как быть добровольцем, не выходя из дома. Волонтеры пояснили корреспонденту URA.RU, что подобнее встречи в формате «офлайн» проводятся редко. «Отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области проведет встречу для новичков. На этом мероприятии опытные лекторы расскажут, как появился отряд, какие бывают поиски, как собраться на поиск в лесу или в городе, как можно помогать искать людей, как стать добровольцем, не выходя из дома», — указано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». Встреча состоится 5 ноября. Она пройде в зале СЛК «Добрыня» на первом этаже по улице Станционной, 38. Желающим посетить бесплатные лекции рекомендовано предварительно заполнить анкету, опубликованную на стене сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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