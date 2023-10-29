Движение по Крымскому мосту приостановлено впервые за полтора месяца

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, закат
Движение по мосту закрыто Фото:

Движение по Крымскому мосту со стороны Керчи приостановлено. Об этом сообщает официальный информцентр. Там не указали причин закрытия.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто», — пишет информцентр в своем telegram-канале. Там не назвали причин закрытия, однако призвали сохранять спокойствие. В последний раз подобная ситуация происходила 14 сентября.

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Движение по Крымскому мосту со стороны Керчи приостановлено. Об этом сообщает официальный информцентр. Там не указали причин закрытия. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто», — пишет информцентр в своем telegram-канале. Там не назвали причин закрытия, однако призвали сохранять спокойствие. В последний раз подобная ситуация происходила 14 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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