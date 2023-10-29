Движение по Крымскому мосту приостановлено впервые за полтора месяца

Движение по мосту закрыто
Движение по Крымскому мосту со стороны Керчи приостановлено. Об этом сообщает официальный информцентр. Там не указали причин закрытия.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто», — пишет информцентр в своем telegram-канале. Там не назвали причин закрытия, однако призвали сохранять спокойствие. В последний раз подобная ситуация происходила 14 сентября.
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