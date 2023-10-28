О происшествии на воде рассказали очевидцы
Спасатели вытащили тела двух взрослых мужчин из водоема в Перми. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел 29 октября на Мотовилихинском пруду.
«Спасатели достали двух мужчин из Мотовилихинского пруда. Буквально один час назад», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости», где выложено видео с места событий.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Мужчин положили на лед
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