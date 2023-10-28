28 октября 2023
27 октября 2023

Спасатели достали тела двух мужчин из Мотовилихинского пруда в Перми. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8 "Белый медведь". 17.09.2018г, спасательный круг, паром, переправа
О происшествии на воде рассказали очевидцы Фото:

Спасатели вытащили тела двух взрослых мужчин из водоема в Перми. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел 29 октября на Мотовилихинском пруду.

«Спасатели достали двух мужчин из Мотовилихинского пруда. Буквально один час назад», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости», где выложено видео с места событий.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Мужчин положили на лед
Мужчин положили на лед

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Спасатели вытащили тела двух взрослых мужчин из водоема в Перми. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел 29 октября на Мотовилихинском пруду. «Спасатели достали двух мужчин из Мотовилихинского пруда. Буквально один час назад», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости», где выложено видео с места событий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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