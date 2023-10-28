Спасатели достали тела двух мужчин из Мотовилихинского пруда в Перми. Скрин 29 октября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + О происшествии на воде рассказали очевидцы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Спасатели вытащили тела двух взрослых мужчин из водоема в Перми. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел 29 октября на Мотовилихинском пруду. «Спасатели достали двух мужчин из Мотовилихинского пруда. Буквально один час назад», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости», где выложено видео с места событий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее. Мужчин положили на лед Скрин: telegram-канал «ЧП Пермь | новости», https://t.me/chp_59_perm/13766 Спасатели вытащили тела двух взрослых мужчин из водоема в Перми. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел 29 октября на Мотовилихинском пруду. «Спасатели достали двух мужчин из Мотовилихинского пруда. Буквально один час назад», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости», где выложено видео с места событий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям