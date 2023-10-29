В Коми взорвался нефтяной резервуар «Лукойла», есть пострадавший

На Лукойле в Коми произошел взрыв
В Республике Коми произошел взрыв резервуара с нефтью на ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.
«Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск произошел взрыв резервуара временного содержания нефти», — написала Киселевич в своем telegram-канале. Она добавила, что в результате пострадал один человек. На место выехали сотрудники пожарной охраны.
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