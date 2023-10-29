В Коми взорвался нефтяной резервуар «Лукойла», есть пострадавший

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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, лукойл, азс
На Лукойле в Коми произошел взрыв Фото:

В Республике Коми произошел взрыв резервуара с нефтью на ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

«Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск произошел взрыв резервуара временного содержания нефти», — написала Киселевич в своем telegram-канале. Она добавила, что в результате пострадал один человек. На место выехали сотрудники пожарной охраны.

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В Республике Коми произошел взрыв резервуара с нефтью на ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич. «Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск произошел взрыв резервуара временного содержания нефти», — написала Киселевич в своем telegram-канале. Она добавила, что в результате пострадал один человек. На место выехали сотрудники пожарной охраны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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