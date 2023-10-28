28 октября 2023
27 октября 2023

Свердловские инспекторы ДПС поместили на штрафстоянки полсотни машин за один вечер. Фото

Свердловские инспекторы ДПС отправили на штрафстоянку 56 машин за один вечер
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, автоэвакуатор, штрафстоянка
На штрафстоянку отправлено 56 машин за один вечер Фото:

В Свердловской области Госавтоинспекция проводит массовые рейды «Стоп-контроль» направленные на выявление лишенных права на управление и пьяных водителей. За вечер 28 октября было задержано и отправлено на штрафстоянку более 50 автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Только за вечер субботы инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 83 водителя, из них 33 — за пьяное вождение, десятерых — за отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, пятеро управляли автомашиной в нетрезвом состоянии повторно, 28 не имели права управления и еще семеро были ранее лишены такого права. Задержано и помещено на штрафстоянку 56 транспортных средств», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о рейде екатеринбургских полицейских, который проходил на улицах, где ранее фиксировались правонарушения. В результате профилактических мероприятий были выявлены десятки нарушителей и задержаны несколько человек.

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В Свердловской области Госавтоинспекция проводит массовые рейды «Стоп-контроль» направленные на выявление лишенных права на управление и пьяных водителей. За вечер 28 октября было задержано и отправлено на штрафстоянку более 50 автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Только за вечер субботы инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 83 водителя, из них 33 — за пьяное вождение, десятерых — за отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, пятеро управляли автомашиной в нетрезвом состоянии повторно, 28 не имели права управления и еще семеро были ранее лишены такого права. Задержано и помещено на штрафстоянку 56 транспортных средств», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о рейде екатеринбургских полицейских, который проходил на улицах, где ранее фиксировались правонарушения. В результате профилактических мероприятий были выявлены десятки нарушителей и задержаны несколько человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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