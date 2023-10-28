Свердловские инспекторы ДПС поместили на штрафстоянки полсотни машин за один вечер. Фото

Свердловские инспекторы ДПС отправили на штрафстоянку 56 машин за один вечер

29 октября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

На штрафстоянку отправлено 56 машин за один вечер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области Госавтоинспекция проводит массовые рейды «Стоп-контроль» направленные на выявление лишенных права на управление и пьяных водителей. За вечер 28 октября было задержано и отправлено на штрафстоянку более 50 автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Только за вечер субботы инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 83 водителя, из них 33 — за пьяное вождение, десятерых — за отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, пятеро управляли автомашиной в нетрезвом состоянии повторно, 28 не имели права управления и еще семеро были ранее лишены такого права. Задержано и помещено на штрафстоянку 56 транспортных средств», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о рейде екатеринбургских полицейских, который проходил на улицах, где ранее фиксировались правонарушения. В результате профилактических мероприятий были выявлены десятки нарушителей и задержаны несколько человек.

В Свердловской области Госавтоинспекция проводит массовые рейды «Стоп-контроль» направленные на выявление лишенных права на управление и пьяных водителей. За вечер 28 октября было задержано и отправлено на штрафстоянку более 50 автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Только за вечер субботы инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 83 водителя, из них 33 — за пьяное вождение, десятерых — за отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, пятеро управляли автомашиной в нетрезвом состоянии повторно, 28 не имели права управления и еще семеро были ранее лишены такого права. Задержано и помещено на штрафстоянку 56 транспортных средств», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о рейде екатеринбургских полицейских, который проходил на улицах, где ранее фиксировались правонарушения. В результате профилактических мероприятий были выявлены десятки нарушителей и задержаны несколько человек.