27 октября 2023

Силовики устроили рейд по улицам Екатеринбурга. Фото

Полицейские устроили профилактический рейд «Улица» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, полиция, полиция патруль ппс, кинолог с собакой
Рейд в Екатеринбурге продлится все выходные Фото:

Полиция Екатеринбурга проводит профилактический рейд «Улица», направленный на соблюдение правопорядка в общественных местах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

«Полицейские патрулировали места, где ранее неоднократно фиксировались нарушения общественного порядка. По итогам рейда полицейские составили 29 административных протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство», — рассказали в УМВД.

В полиции отметили, что во время рейда были выявлены три человека, имевших с собой пакетики с веществами. «В ходе операции сотрудниками ППСП на территории отдела полиции № 4 были выявлены три гражданина, которые при виде сотрудников полиции пытались спрятать полимерные пакетики с неизвестным веществом, данные граждане доставлены в территориальный ОВД для разбирательства, изъятое вещество направлено на исследование», — сообщили в ведомстве.

В профилактических мероприятиях приняли участие сотрудники территориальных ОВД, наряды патрульно-постовой службы, оперативные службы, ГИБДД и кинологи. Рейды проходят с 27 по 29 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что во время одного из рейдов был задержан мужчина с поддельными водительскими правами. Он оказался иностранным гражданином.

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Полиция Екатеринбурга проводит профилактический рейд «Улица», направленный на соблюдение правопорядка в общественных местах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. «Полицейские патрулировали места, где ранее неоднократно фиксировались нарушения общественного порядка. По итогам рейда полицейские составили 29 административных протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство», — рассказали в УМВД. В полиции отметили, что во время рейда были выявлены три человека, имевших с собой пакетики с веществами. «В ходе операции сотрудниками ППСП на территории отдела полиции № 4 были выявлены три гражданина, которые при виде сотрудников полиции пытались спрятать полимерные пакетики с неизвестным веществом, данные граждане доставлены в территориальный ОВД для разбирательства, изъятое вещество направлено на исследование», — сообщили в ведомстве. В профилактических мероприятиях приняли участие сотрудники территориальных ОВД, наряды патрульно-постовой службы, оперативные службы, ГИБДД и кинологи. Рейды проходят с 27 по 29 октября. Ранее URA.RU сообщало, что во время одного из рейдов был задержан мужчина с поддельными водительскими правами. Он оказался иностранным гражданином.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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