Силовики устроили рейд по улицам Екатеринбурга. Фото

Полицейские устроили профилактический рейд «Улица» в Екатеринбурге

28 октября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Рейд в Екатеринбурге продлится все выходные Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полиция Екатеринбурга проводит профилактический рейд «Улица», направленный на соблюдение правопорядка в общественных местах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. «Полицейские патрулировали места, где ранее неоднократно фиксировались нарушения общественного порядка. По итогам рейда полицейские составили 29 административных протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство», — рассказали в УМВД. В полиции отметили, что во время рейда были выявлены три человека, имевших с собой пакетики с веществами. «В ходе операции сотрудниками ППСП на территории отдела полиции № 4 были выявлены три гражданина, которые при виде сотрудников полиции пытались спрятать полимерные пакетики с неизвестным веществом, данные граждане доставлены в территориальный ОВД для разбирательства, изъятое вещество направлено на исследование», — сообщили в ведомстве. В профилактических мероприятиях приняли участие сотрудники территориальных ОВД, наряды патрульно-постовой службы, оперативные службы, ГИБДД и кинологи. Рейды проходят с 27 по 29 октября. Ранее URA.RU сообщало, что во время одного из рейдов был задержан мужчина с поддельными водительскими правами. Он оказался иностранным гражданином.

Полиция Екатеринбурга проводит профилактический рейд «Улица», направленный на соблюдение правопорядка в общественных местах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. «Полицейские патрулировали места, где ранее неоднократно фиксировались нарушения общественного порядка. По итогам рейда полицейские составили 29 административных протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство», — рассказали в УМВД. В полиции отметили, что во время рейда были выявлены три человека, имевших с собой пакетики с веществами. «В ходе операции сотрудниками ППСП на территории отдела полиции № 4 были выявлены три гражданина, которые при виде сотрудников полиции пытались спрятать полимерные пакетики с неизвестным веществом, данные граждане доставлены в территориальный ОВД для разбирательства, изъятое вещество направлено на исследование», — сообщили в ведомстве. В профилактических мероприятиях приняли участие сотрудники территориальных ОВД, наряды патрульно-постовой службы, оперативные службы, ГИБДД и кинологи. Рейды проходят с 27 по 29 октября. Ранее URA.RU сообщало, что во время одного из рейдов был задержан мужчина с поддельными водительскими правами. Он оказался иностранным гражданином.