ВСУ лишились нескольких беспилотников и пунктов управления ими
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ходе атак на донецком направлении. Потери противника в живой силе составили 110 человек за сутки, сообщает Минобороны РФ,
«Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Потери ВСУ на донецком направлении в живой силе — 110 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — говорится
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!