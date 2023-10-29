Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, сша, квадрокоптер, бпла, беспилотник, nato, stock,  дрон
ВСУ лишились нескольких беспилотников и пунктов управления ими Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ходе атак на донецком направлении. Потери противника в живой силе составили 110 человек за сутки, сообщает Минобороны РФ,

«Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Потери ВСУ на донецком направлении в живой силе — 110 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ходе атак на донецком направлении. Потери противника в живой силе составили 110 человек за сутки, сообщает Минобороны РФ, «Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Потери ВСУ на донецком направлении в живой силе — 110 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...