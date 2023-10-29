Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

29 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

ВСУ лишились нескольких беспилотников и пунктов управления ими Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ходе атак на донецком направлении. Потери противника в живой силе составили 110 человек за сутки, сообщает Минобороны РФ, «Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Потери ВСУ на донецком направлении в живой силе — 110 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ходе атак на донецком направлении. Потери противника в живой силе составили 110 человек за сутки, сообщает Минобороны РФ, «Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Потери ВСУ на донецком направлении в живой силе — 110 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.