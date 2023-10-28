28 октября 2023
27 октября 2023

В Свердловской области произошло смертельное ДТП

На трассе М5 в Свердловской области водитель погиб после столкновения с ЛЭП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
ДТП произошло на автодороге M5 Фото:

В Сысертском районе (Свердловская область), на 135-м километре трассы М5 «Урал», в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомашины Hyundai Solaris не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на препятствие в виде опоры ЛЭП. В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиру иномарки специалистами оказывается помощь», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловская область».

Движение на участке ДТП ограничено не было. Госавтоинспекция призывает автовладельцев выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сысертском районе (Свердловская область), на 135-м километре трассы М5 «Урал», в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомашины Hyundai Solaris не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на препятствие в виде опоры ЛЭП. В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиру иномарки специалистами оказывается помощь», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловская область». Движение на участке ДТП ограничено не было. Госавтоинспекция призывает автовладельцев выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...