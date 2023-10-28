В Свердловской области произошло смертельное ДТП

В Сысертском районе (Свердловская область), на 135-м километре трассы М5 «Урал», в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомашины Hyundai Solaris не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на препятствие в виде опоры ЛЭП. В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиру иномарки специалистами оказывается помощь», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловская область».
Движение на участке ДТП ограничено не было. Госавтоинспекция призывает автовладельцев выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями.
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