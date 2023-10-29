Мэр Ростова-на-Дону рассказал о последствиях атаки беспилотника на город

Осколки БПЛА упали в Первомайском районе города
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Осколки украинского беспилотника, сбитого в Ростове-на-Дону, повредили крыши шести домов и автомобиль. О последствиях атаки ВСУ рассказал мэр города Алексей Логвиненко.
По его данным, БПЛА был сбит над городом в 11:25 мск. «Его осколки упали в Первомайском районе, повредив кровли шести домов и один автомобиль», —
Погибших и пострадавших в результате падения беспилотника нет. Последствия инцидента устраняются.
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