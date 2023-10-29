Мэр Ростова-на-Дону рассказал о последствиях атаки беспилотника на город

Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: осколки беспилотника ВСУ повредили шесть домов
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Осколки БПЛА упали в Первомайском районе города Фото:
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Осколки украинского беспилотника, сбитого в Ростове-на-Дону, повредили крыши шести домов и автомобиль. О последствиях атаки ВСУ рассказал мэр города Алексей Логвиненко.

По его данным, БПЛА был сбит над городом в 11:25 мск. «Его осколки упали в Первомайском районе, повредив кровли шести домов и один автомобиль», — сообщил Логвиненко в своем telegram-канале.

Погибших и пострадавших в результате падения беспилотника нет. Последствия инцидента устраняются.

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Осколки украинского беспилотника, сбитого в Ростове-на-Дону, повредили крыши шести домов и автомобиль. О последствиях атаки ВСУ рассказал мэр города Алексей Логвиненко. По его данным, БПЛА был сбит над городом в 11:25 мск. «Его осколки упали в Первомайском районе, повредив кровли шести домов и один автомобиль», — сообщил Логвиненко в своем telegram-канале. Погибших и пострадавших в результате падения беспилотника нет. Последствия инцидента устраняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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