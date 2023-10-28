Экстренные службы среагировали на сообщение пермских школьников о ручной гранате В Пермском крае школьники нашли предмет, напоминающий ручную гранату 29 октября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 + Предмет, похожий на гранату, был найден в поле Фото: Илья Московец © URA.RU Подростки обнаружили в поле на территории села Кондратово (Пермский край) предмет, напоминающий ручную гранату. Об этом сообщили местные жители. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Это произошло вчера (28 октября — прим. URA.RU). В службу 112 поступило сообщение — найден предмет, похожий на снаряд», — уточнил собеседник информационного агентства. Школьники, которым по 10 и 11 лет, сами сообщили о находке. Прибывшие на место представители спецслужб установили, что найденный предмет — это муляж. Подростки обнаружили в поле на территории села Кондратово (Пермский край) предмет, напоминающий ручную гранату. Об этом сообщили местные жители. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Это произошло вчера (28 октября — прим. URA.RU). В службу 112 поступило сообщение — найден предмет, похожий на снаряд», — уточнил собеседник информационного агентства. Школьники, которым по 10 и 11 лет, сами сообщили о находке. Прибывшие на место представители спецслужб установили, что найденный предмет — это муляж. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям