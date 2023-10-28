28 октября 2023
27 октября 2023

Экстренные службы среагировали на сообщение пермских школьников о ручной гранате

В Пермском крае школьники нашли предмет, напоминающий ручную гранату
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
Предмет, похожий на гранату, был найден в поле Фото:

Подростки обнаружили в поле на территории села Кондратово (Пермский край) предмет, напоминающий ручную гранату. Об этом сообщили местные жители. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Это произошло вчера (28 октября — прим. URA.RU). В службу 112 поступило сообщение — найден предмет, похожий на снаряд», — уточнил собеседник информационного агентства.

Школьники, которым по 10 и 11 лет, сами сообщили о находке. Прибывшие на место представители спецслужб установили, что найденный предмет — это муляж.

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Подростки обнаружили в поле на территории села Кондратово (Пермский край) предмет, напоминающий ручную гранату. Об этом сообщили местные жители. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Это произошло вчера (28 октября — прим. URA.RU). В службу 112 поступило сообщение — найден предмет, похожий на снаряд», — уточнил собеседник информационного агентства. Школьники, которым по 10 и 11 лет, сами сообщили о находке. Прибывшие на место представители спецслужб установили, что найденный предмет — это муляж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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