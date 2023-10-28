Экстренные службы среагировали на сообщение пермских школьников о ручной гранате

Предмет, похожий на гранату, был найден в поле
Подростки обнаружили в поле на территории села Кондратово (Пермский край) предмет, напоминающий ручную гранату. Об этом сообщили местные жители. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.
«Это произошло вчера (28 октября — прим. URA.RU). В службу 112 поступило сообщение — найден предмет, похожий на снаряд», — уточнил собеседник информационного агентства.
Школьники, которым по 10 и 11 лет, сами сообщили о находке. Прибывшие на место представители спецслужб установили, что найденный предмет — это муляж.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!