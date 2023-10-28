В Салехарде выбрали главу общественной организации коренных народов

29 октября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Пост заняла сестра спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина — Татьяна Сэротэтто Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) выбрали председателя отделения Ассоциации «Ямал — Потомкам!». Власти города в соцсети сообщают, что главой общественной организации стала Татьяна Сэртоэтто. «Председателем салехардского отделения Ассоциации „Ямал — Потомкам!“ избрана Татьяна Сэротэтто. За нее было отдано большинство голосов», — сообщается в telegram-канале. Новый руководитель планирует продолжить лучшие традиции Ассоциации. Она выступает за сохранение культуры коренных народов Севера, за поддержку молодежи и предпринимательства, а также считает необходимым повышать осведомленности коренных народов в социально-экономических вопросах. Ранее URA.RU сообщало, сестра спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина — замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто — возглавит Салехардское отделение Ассоциации «Ямал — Потомкам!». Президент ассоциации, депутат заксобрания Эдуард Яунгад, сохранит за собой пост.

В Салехарде (ЯНАО) выбрали председателя отделения Ассоциации «Ямал — Потомкам!». Власти города в соцсети сообщают, что главой общественной организации стала Татьяна Сэртоэтто. «Председателем салехардского отделения Ассоциации „Ямал — Потомкам!“ избрана Татьяна Сэротэтто. За нее было отдано большинство голосов», — сообщается в telegram-канале. Новый руководитель планирует продолжить лучшие традиции Ассоциации. Она выступает за сохранение культуры коренных народов Севера, за поддержку молодежи и предпринимательства, а также считает необходимым повышать осведомленности коренных народов в социально-экономических вопросах. Ранее URA.RU сообщало, сестра спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина — замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто — возглавит Салехардское отделение Ассоциации «Ямал — Потомкам!». Президент ассоциации, депутат заксобрания Эдуард Яунгад, сохранит за собой пост.