05 октября 2023

Сестра спикера заксобрания ЯНАО возглавит ассоциацию КМНС. Инсайд

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Заседание областной думы. Курган, чиновница, блокнот, документы, женские руки, шариковая ручка, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Татьяна Сэротэтто станет председателем Салехардского отделения «Ямал — Потомкам!» Фото:

Сестра спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина — замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто — возглавит ассоциацию, ставшую трамплином во власть для политиков из числа КМНС. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте, на днях произойдет ее назначение на должность председателя Салехардского отделения Ассоциации «Ямал — Потомкам!».

«Будет избираться новый состав правления Ассоциации „Ямал-Потомкам!“. Новым председателем Салехардского отделения станет Татьяна Сэротэтто», — сообщил источник. Собеседник агентства также добавил, что президент ассоциации — депутат заксобрания Эдуард Яунгад — сохранит за собой пост.

С Ассоциации свою политическую деятельность начинал экс-председатель заксобрания Сергей Харючи и его сын Андрей, который в 2018 году боролся за кресло окружного депутата. По мнению источников, Сэротэтто получит место в ассоциации для того, чтобы набраться опыта и через два года перейти на пост председателя заксобрания Ямала.

Агентство направило запросы Татьяне Сэротэтто и Эдуарду Яунгаду с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что в новом созыве законодательного собрания Ямала 2025 года сменится председатель. По данным источников, место Сергея Ямкина займет его сестра — замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто.

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Сестра спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина — замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто — возглавит ассоциацию, ставшую трамплином во власть для политиков из числа КМНС. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте, на днях произойдет ее назначение на должность председателя Салехардского отделения Ассоциации «Ямал — Потомкам!». «Будет избираться новый состав правления Ассоциации „Ямал-Потомкам!“. Новым председателем Салехардского отделения станет Татьяна Сэротэтто», — сообщил источник. Собеседник агентства также добавил, что президент ассоциации — депутат заксобрания Эдуард Яунгад — сохранит за собой пост. С Ассоциации свою политическую деятельность начинал экс-председатель заксобрания Сергей Харючи и его сын Андрей, который в 2018 году боролся за кресло окружного депутата. По мнению источников, Сэротэтто получит место в ассоциации для того, чтобы набраться опыта и через два года перейти на пост председателя заксобрания Ямала. Агентство направило запросы Татьяне Сэротэтто и Эдуарду Яунгаду с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что в новом созыве законодательного собрания Ямала 2025 года сменится председатель. По данным источников, место Сергея Ямкина займет его сестра — замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто.
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