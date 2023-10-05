Татьяна Сэротэтто станет председателем Салехардского отделения «Ямал — Потомкам!» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сестра спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина — замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто — возглавит ассоциацию, ставшую трамплином во власть для политиков из числа КМНС. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте, на днях произойдет ее назначение на должность председателя Салехардского отделения Ассоциации «Ямал — Потомкам!».

«Будет избираться новый состав правления Ассоциации „Ямал-Потомкам!“. Новым председателем Салехардского отделения станет Татьяна Сэротэтто», — сообщил источник. Собеседник агентства также добавил, что президент ассоциации — депутат заксобрания Эдуард Яунгад — сохранит за собой пост.

С Ассоциации свою политическую деятельность начинал экс-председатель заксобрания Сергей Харючи и его сын Андрей, который в 2018 году боролся за кресло окружного депутата. По мнению источников, Сэротэтто получит место в ассоциации для того, чтобы набраться опыта и через два года перейти на пост председателя заксобрания Ямала.

Агентство направило запросы Татьяне Сэротэтто и Эдуарду Яунгаду с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что в новом созыве законодательного собрания Ямала 2025 года сменится председатель. По данным источников, место Сергея Ямкина займет его сестра — замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто.