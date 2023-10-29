Жители Дагестана прорвались в здание аэропорта, куда прибудет рейс из Израиля. Видео

29 октября 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

В аэропорту Махачкалы протестующие сносят ограждения Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В Дагестане протестующие ворвались в аэропорт, продолжая искать «беженцев из Израиля». Об этом сообщают telegram-каналы. «В Махачкале толпа людей сновит ограждение аэропорта в поисках пассажиров из Израиля. Полиция патрулирует территорию», — сообщается в telegram-канале «RT на русском». Канал «Раньше всех. Ну почти» рассказал, что топла врывается в каждое помещение аэропорта, а испуганные работники пытаются запереться. «Мы прекрасно понимаем ваше состояние, вы не чужие для нас. Это не вариант, что вы сейчас делаете. Не надо этого делать, давайте соберемся все вместе, встанем и будем скандировать здесь», — призывают правоохранители. Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта, где должен был приземлиться рейс из Израиля. Правоохранительные органы республики стягивали дополнительные силы, сами протестующие взяли плакаты с надписями «Детоубийцам нет места в Дагестане». Собравшиеся проверяют документы у пассажиров, чтобы отыскать людей, прилетевших из Тель-Авива.

В Дагестане протестующие ворвались в аэропорт, продолжая искать «беженцев из Израиля». Об этом сообщают telegram-каналы. «В Махачкале толпа людей сновит ограждение аэропорта в поисках пассажиров из Израиля. Полиция патрулирует территорию», — сообщается в telegram-канале «RT на русском». Канал «Раньше всех. Ну почти» рассказал, что топла врывается в каждое помещение аэропорта, а испуганные работники пытаются запереться. «Мы прекрасно понимаем ваше состояние, вы не чужие для нас. Это не вариант, что вы сейчас делаете. Не надо этого делать, давайте соберемся все вместе, встанем и будем скандировать здесь», — призывают правоохранители. Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта, где должен был приземлиться рейс из Израиля. Правоохранительные органы республики стягивали дополнительные силы, сами протестующие взяли плакаты с надписями «Детоубийцам нет места в Дагестане». Собравшиеся проверяют документы у пассажиров, чтобы отыскать людей, прилетевших из Тель-Авива.