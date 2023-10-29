Израиль недоволен визитом ХАМАС в Москву

Российского посла вызвали в МИД Израиля

29 октября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Израиль осудил действия России по отношению к ХАМАС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российский посол в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД страны из-за того, что палестинское движение ХАМАС ранее приезжало в Москву. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, отмечая, что послу был выражен протест. «Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). В сообщении отмечается, что заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин заявил, что Москва должна осудить ХАМАС. Новость по теме Зачем ХАМАС приезжали в Москву Представители ХАМАС прибыли в Москву 26 октября. Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Делегация высоко оценила предложение президента России Владимира Путина по созданию палестинского государства. Война между Израилем и Палестиной началась с вторжения боевиков ХАМАС 7 октября. На данный момент Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД страны из-за того, что палестинское движение ХАМАС ранее приезжало в Москву. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, отмечая, что послу был выражен протест. «Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). В сообщении отмечается, что заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин заявил, что Москва должна осудить ХАМАС. Представители ХАМАС прибыли в Москву 26 октября. Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Делегация высоко оценила предложение президента России Владимира Путина по созданию палестинского государства. Война между Израилем и Палестиной началась с вторжения боевиков ХАМАС 7 октября. На данный момент Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа.