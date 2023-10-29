29 октября 2023

Израиль недоволен визитом ХАМАС в Москву

Российского посла вызвали в МИД Израиля
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Израиль осудил действия России по отношению к ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД страны из-за того, что палестинское движение ХАМАС ранее приезжало в Москву. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, отмечая, что послу был выражен протест.

«Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). В сообщении отмечается, что заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин заявил, что Москва должна осудить ХАМАС.

Новость по теме
Зачем ХАМАС приезжали в Москву

Представители ХАМАС прибыли в Москву 26 октября. Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Делегация высоко оценила предложение президента России Владимира Путина по созданию палестинского государства.

Война между Израилем и Палестиной началась с вторжения боевиков ХАМАС 7 октября. На данный момент Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа.

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Российский посол в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД страны из-за того, что палестинское движение ХАМАС ранее приезжало в Москву. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, отмечая, что послу был выражен протест. «Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). В сообщении отмечается, что заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин заявил, что Москва должна осудить ХАМАС. Представители ХАМАС прибыли в Москву 26 октября. Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Делегация высоко оценила предложение президента России Владимира Путина по созданию палестинского государства. Война между Израилем и Палестиной началась с вторжения боевиков ХАМАС 7 октября. На данный момент Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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