Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от проникших туда людей

30 октября 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Аэродром был освобожден от митингующих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Аэропорт Махачкалы освободили от незаконно проникших граждан. Об этом передали в Росавиации. «Аэродром Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей», — передает РИА Новости сообщение ведомства.

Аэропорт Махачкалы освободили от незаконно проникших граждан. Об этом передали в Росавиации. «Аэродром Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей», — передает РИА Новости сообщение ведомства.