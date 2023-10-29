Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от проникших туда людей

Аэродром был освобожден от митингующих
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Аэропорт Махачкалы освободили от незаконно проникших граждан. Об этом передали в Росавиации.
«Аэродром Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей», — передает РИА Новости сообщение ведомства.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!