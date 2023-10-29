29 октября 2023

Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от проникших туда людей

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Аэродром был освобожден от митингующих Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Аэропорт Махачкалы освободили от незаконно проникших граждан. Об этом передали в Росавиации.

«Аэродром Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей», — передает РИА Новости сообщение ведомства.

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Аэропорт Махачкалы освободили от незаконно проникших граждан. Об этом передали в Росавиации. «Аэродром Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей», — передает РИА Новости сообщение ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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