29 октября 2023
28 октября 2023

На трассе Пермь-Екатеринбург сняли ограничения для транспорта из-за непогоды

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Движение транспорта по трассе Р-242 восстановлено в полном объеме Фото:

В Свердловской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург, введенное ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале.

«Все ограничения сняты, движение транспорта восстановлено в полном объеме», — отметили в пресс-службе ведомства. Ограничение на движение по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург было введено 29 октября из-за неблагоприятных погодных условий. Проезд закрывали для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта.

Ранее на трассе Пермь — Екатеринбург из-за плохой погодной обстановки образовалась 15-километровая пробка от поселка Шадейка до отворота на село Кыласово. Водители также пожаловались на заторы около Ергача и Орды.

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В Свердловской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург, введенное ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «Все ограничения сняты, движение транспорта восстановлено в полном объеме», — отметили в пресс-службе ведомства. Ограничение на движение по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург было введено 29 октября из-за неблагоприятных погодных условий. Проезд закрывали для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта. Ранее на трассе Пермь — Екатеринбург из-за плохой погодной обстановки образовалась 15-километровая пробка от поселка Шадейка до отворота на село Кыласово. Водители также пожаловались на заторы около Ергача и Орды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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