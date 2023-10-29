На трассе Пермь-Екатеринбург сняли ограничения для транспорта из-за непогоды

В Свердловской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург, введенное ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале.
«Все ограничения сняты, движение транспорта восстановлено в полном объеме», — отметили в пресс-службе ведомства. Ограничение на движение по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург было введено 29 октября из-за неблагоприятных погодных условий. Проезд закрывали для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта.
Ранее на трассе Пермь — Екатеринбург из-за плохой погодной обстановки образовалась 15-километровая пробка от поселка Шадейка до отворота на село Кыласово. Водители также пожаловались на заторы около Ергача и Орды.
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