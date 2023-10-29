На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Фото

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Светофоры. Дорожное движение. Курган, пробка, улица станционная, вечер, мороз
Пробка растянулась на 15 километров Фото:

На автодороге Пермь — Екатеринбург образовалась пробка 29 октября. В поисково-спасательной службе Кунгурского округа (Пермский край) уточнили — движение затрудняют погодные условия.

«Из-за плохой погодной обстановки образовалась пробка от поселка Шадейка до отворота на село Кыласово», — пояснили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс Карты», длина пробка достигла 15 км. Водители жалуются на заторы около Ергача и Орды.

Ранее жителей региона предупреждали об отложении мокрого снега и сильном ветре. Согласно прогнозу, порывы могут достигать 17 м/с.

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург движение осложнили погодные условия
На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург движение осложнили погодные условия
Фото:

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На автодороге Пермь — Екатеринбург образовалась пробка 29 октября. В поисково-спасательной службе Кунгурского округа (Пермский край) уточнили — движение затрудняют погодные условия. «Из-за плохой погодной обстановки образовалась пробка от поселка Шадейка до отворота на село Кыласово», — пояснили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс Карты», длина пробка достигла 15 км. Водители жалуются на заторы около Ергача и Орды. Ранее жителей региона предупреждали об отложении мокрого снега и сильном ветре. Согласно прогнозу, порывы могут достигать 17 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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