Пробка растянулась на 15 километров
На автодороге Пермь — Екатеринбург образовалась пробка 29 октября. В поисково-спасательной службе Кунгурского округа (Пермский край) уточнили — движение затрудняют погодные условия.
«Из-за плохой погодной обстановки образовалась пробка от поселка Шадейка до отворота на село Кыласово», — пояснили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс Карты», длина пробка достигла 15 км. Водители жалуются на заторы около Ергача и Орды.
Ранее жителей региона предупреждали об отложении мокрого снега и сильном ветре. Согласно прогнозу, порывы могут достигать 17 м/с.
На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург движение осложнили погодные условия
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