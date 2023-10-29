На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Фото 29 октября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 + Пробка растянулась на 15 километров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автодороге Пермь — Екатеринбург образовалась пробка 29 октября. В поисково-спасательной службе Кунгурского округа (Пермский край) уточнили — движение затрудняют погодные условия. «Из-за плохой погодной обстановки образовалась пробка от поселка Шадейка до отворота на село Кыласово», — пояснили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс Карты», длина пробка достигла 15 км. Водители жалуются на заторы около Ергача и Орды. Ранее жителей региона предупреждали об отложении мокрого снега и сильном ветре. Согласно прогнозу, порывы могут достигать 17 м/с. На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург движение осложнили погодные условия Фото: telegram-канал «Большая Пермь», https://t.me/Bolshaya_P/23290?single На автодороге Пермь — Екатеринбург образовалась пробка 29 октября. В поисково-спасательной службе Кунгурского округа (Пермский край) уточнили — движение затрудняют погодные условия. «Из-за плохой погодной обстановки образовалась пробка от поселка Шадейка до отворота на село Кыласово», — пояснили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс Карты», длина пробка достигла 15 км. Водители жалуются на заторы около Ергача и Орды. Ранее жителей региона предупреждали об отложении мокрого снега и сильном ветре. Согласно прогнозу, порывы могут достигать 17 м/с. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям