Госавтоинспекция ограничила движение по трассе Пермь-Екатеринбург

Свердловская ГИБДД ограничила движение на трассе Пермь-Екатеринбург из-за погоды

29 октября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Движение ограничено со 160 по 352 километр трассы Пермь — Екатеринбург Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Госавтоинспекция Свердловской области частично ограничила движение по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Введено частичное ограничение движения транспорта (грузовые автомобили и пассажирский транспорт) на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург со 160 по 352 километр (от Красноуфимского района до Екатеринбурга). Причина — неблагоприятные погодные условия, выпадение обильных снежных осадков, сильный ветер и ограниченная видимость», — рассказали в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в ДТП на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.

Госавтоинспекция Свердловской области частично ограничила движение по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Введено частичное ограничение движения транспорта (грузовые автомобили и пассажирский транспорт) на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург со 160 по 352 километр (от Красноуфимского района до Екатеринбурга). Причина — неблагоприятные погодные условия, выпадение обильных снежных осадков, сильный ветер и ограниченная видимость», — рассказали в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в ДТП на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.