Госавтоинспекция ограничила движение по трассе Пермь-Екатеринбург

Свердловская ГИБДД ограничила движение на трассе Пермь-Екатеринбург из-за погоды
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Движение ограничено со 160 по 352 километр трассы Пермь — Екатеринбург Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области частично ограничила движение по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Введено частичное ограничение движения транспорта (грузовые автомобили и пассажирский транспорт) на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург со 160 по 352 километр (от Красноуфимского района до Екатеринбурга). Причина — неблагоприятные погодные условия, выпадение обильных снежных осадков, сильный ветер и ограниченная видимость», — рассказали в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в ДТП на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.

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Госавтоинспекция Свердловской области частично ограничила движение по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Введено частичное ограничение движения транспорта (грузовые автомобили и пассажирский транспорт) на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург со 160 по 352 километр (от Красноуфимского района до Екатеринбурга). Причина — неблагоприятные погодные условия, выпадение обильных снежных осадков, сильный ветер и ограниченная видимость», — рассказали в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в ДТП на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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