Госавтоинспекция ограничила движение по трассе Пермь-Екатеринбург

Госавтоинспекция Свердловской области частично ограничила движение по федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Введено частичное ограничение движения транспорта (грузовые автомобили и пассажирский транспорт) на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург со 160 по 352 километр (от Красноуфимского района до Екатеринбурга). Причина — неблагоприятные погодные условия, выпадение обильных снежных осадков, сильный ветер и ограниченная видимость», — рассказали в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в ДТП на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.
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