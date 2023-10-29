Стало известно число пострадавших в аэропорту Махачкалы

В беспорядках в Дагестане пострадали гражданские люди и полицейские
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Более 20 человек пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Более 20 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту Махачкалы, два человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавшие есть полицейские», — отметили в ведомстве.
29 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале с плакатами, чтобы встретить прилетевший из Израиля самолет. Собравшиеся прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу. Позже протестующие забросали силовиков различными предметами. Один из полицейских ранен камне в голову.
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