29 октября 2023

Стало известно число пострадавших в аэропорту Махачкалы

Минздрав: более 20 человек пострадали в аэропорту Махачкалы
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Второй день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, беспорядки, октябрьская площадь
В беспорядках в Дагестане пострадали гражданские люди и полицейские Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Более 20 человек пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

«Более 20 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту Махачкалы, два человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавшие есть полицейские», — отметили в ведомстве.

29 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале с плакатами, чтобы встретить прилетевший из Израиля самолет. Собравшиеся прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу. Позже протестующие забросали силовиков различными предметами. Один из полицейских ранен камне в голову.

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Более 20 человек пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона. «Более 20 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту Махачкалы, два человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавшие есть полицейские», — отметили в ведомстве. 29 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале с плакатами, чтобы встретить прилетевший из Израиля самолет. Собравшиеся прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу. Позже протестующие забросали силовиков различными предметами. Один из полицейских ранен камне в голову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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