29 октября 2023

Шойгу прилетел в Китай, чтобы предотвратить мировые конфликты

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу выступит с докладом в Китае Фото:

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетел в Пекин с рабочим визитом. Министр собирается посетить 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности, где представители стран всего мира обсудят проблемы глобальной безопасности.

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — передали в Министерстве обороны РФ. Цитату приводит ТАСС.

В мероприятии собираются принять участие официальные делегации из более чем 90 стран. Будут представители Великобритании, Ирана, России, Саудовской Аравии и США.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетел в Пекин с рабочим визитом. Министр собирается посетить 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности, где представители стран всего мира обсудят проблемы глобальной безопасности. «Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — передали в Министерстве обороны РФ. Цитату приводит ТАСС. В мероприятии собираются принять участие официальные делегации из более чем 90 стран. Будут представители Великобритании, Ирана, России, Саудовской Аравии и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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