Шойгу прилетел в Китай, чтобы предотвратить мировые конфликты

30 октября 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу выступит с докладом в Китае Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетел в Пекин с рабочим визитом. Министр собирается посетить 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности, где представители стран всего мира обсудят проблемы глобальной безопасности. «Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — передали в Министерстве обороны РФ. Цитату приводит ТАСС. В мероприятии собираются принять участие официальные делегации из более чем 90 стран. Будут представители Великобритании, Ирана, России, Саудовской Аравии и США.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетел в Пекин с рабочим визитом. Министр собирается посетить 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности, где представители стран всего мира обсудят проблемы глобальной безопасности. «Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — передали в Министерстве обороны РФ. Цитату приводит ТАСС. В мероприятии собираются принять участие официальные делегации из более чем 90 стран. Будут представители Великобритании, Ирана, России, Саудовской Аравии и США.