Шойгу прилетел в Китай, чтобы предотвратить мировые конфликты

Сергей Шойгу выступит с докладом в Китае
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетел в Пекин с рабочим визитом. Министр собирается посетить 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности, где представители стран всего мира обсудят проблемы глобальной безопасности.
«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — передали в Министерстве обороны РФ. Цитату приводит ТАСС.
В мероприятии собираются принять участие официальные делегации из более чем 90 стран. Будут представители Великобритании, Ирана, России, Саудовской Аравии и США.
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