В Ноябрьске из-за столкновения машин один водитель пострадал, а другой умер

По дороге в сторону Ноябрьска (ЯНАО) произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии один водитель пострадал, а другой умер. Об этом сообщили в социальных сетях.
«На 25-м километре от Карамовского поста в сторону Ноябрьска 30 октября в 05:24 произошло столкновение двух легковых автомобилей Toyota Fortuner и Audi. В автомобилях находилось по одному человеку. Пострадал водитель автомобиля Toyota, 1988 года рождения. Диагноз: закрытый перелом левой голени. Доставлен в приемный покой ЦГБ. Водитель Audi 1985 года рождения погиб», — сообщает telegram-канал «ЧС NSK».
Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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