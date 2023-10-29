29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

В Ноябрьске из-за столкновения машин один водитель пострадал, а другой умер

© Служба новостей «URA.RU»
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В направление Ноябрьска произошло ДТП, которое привело к смерти одного из водителей Фото:

По дороге в сторону Ноябрьска (ЯНАО) произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии один водитель пострадал, а другой умер. Об этом сообщили в социальных сетях.

«На 25-м километре от Карамовского поста в сторону Ноябрьска 30 октября в 05:24 произошло столкновение двух легковых автомобилей Toyota Fortuner и Audi. В автомобилях находилось по одному человеку. Пострадал водитель автомобиля Toyota, 1988 года рождения. Диагноз: закрытый перелом левой голени. Доставлен в приемный покой ЦГБ. Водитель Audi 1985 года рождения погиб», — сообщает telegram-канал «ЧС NSK».

Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

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По дороге в сторону Ноябрьска (ЯНАО) произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии один водитель пострадал, а другой умер. Об этом сообщили в социальных сетях. «На 25-м километре от Карамовского поста в сторону Ноябрьска 30 октября в 05:24 произошло столкновение двух легковых автомобилей Toyota Fortuner и Audi. В автомобилях находилось по одному человеку. Пострадал водитель автомобиля Toyota, 1988 года рождения. Диагноз: закрытый перелом левой голени. Доставлен в приемный покой ЦГБ. Водитель Audi 1985 года рождения погиб», — сообщает telegram-канал «ЧС NSK». Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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