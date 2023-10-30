Автоэксперт раскрыл, в каких регионах РФ можно не менять шины зимой

Автоэксперт Ракитин: в южных регионах РФ можно не менять шины зимой

30 октября 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Максим Ракитин назвал всесезонные шины экономичным вариантом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Всесезонные шины можно использовать в Краснодарском крае и других южных регионах РФ. Об этом сообщил автоэксперт Максим Ракитин. «Всесезонные шины — это прекрасная история. Но только в странах и регионах с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов. В России они работают, например, в Краснодарском крае и других южных регионах», — заявил Ракитин в беседе с радио Sputnik. Новость по теме Как безопасно ездить в снегопад. Инфографика По его словам, в северных регионах нельзя ездить на всесезонных шинах, так как состав резины не подходит для использования на скользком пространстве. Ракитин отметил, что на российских дорогах в зимнее время года может образоваться каша из воды и льда, по которой невозможно передвигаться без шипов или фрикционного покрытия на колесах. Однако автоэксперт всесезонные шины назвал экономичным вариантом. «Вы покупаете резину сразу на два сезона, вам не надо тратиться на шиномонтаж или перебортировку колес каждые полгода», — заявил Ракитин. При этом он отметил, что данный вид шин изнашивается намного быстрее, чем сезонные, так как они часто находятся в контакте с дорогой. Ранее заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков заявил, что езда на летней резине в зимний сезон в России признана нарушением с 1 сентября. URA.RU сообщало, как сэкономить на зимней резине. Например, в случае ограниченного бюджета можно поменять шины только на задней оси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всесезонные шины можно использовать в Краснодарском крае и других южных регионах РФ. Об этом сообщил автоэксперт Максим Ракитин. «Всесезонные шины — это прекрасная история. Но только в странах и регионах с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов. В России они работают, например, в Краснодарском крае и других южных регионах», — заявил Ракитин в беседе с радио Sputnik. По его словам, в северных регионах нельзя ездить на всесезонных шинах, так как состав резины не подходит для использования на скользком пространстве. Ракитин отметил, что на российских дорогах в зимнее время года может образоваться каша из воды и льда, по которой невозможно передвигаться без шипов или фрикционного покрытия на колесах. Однако автоэксперт всесезонные шины назвал экономичным вариантом. «Вы покупаете резину сразу на два сезона, вам не надо тратиться на шиномонтаж или перебортировку колес каждые полгода», — заявил Ракитин. При этом он отметил, что данный вид шин изнашивается намного быстрее, чем сезонные, так как они часто находятся в контакте с дорогой. Ранее заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков заявил, что езда на летней резине в зимний сезон в России признана нарушением с 1 сентября. URA.RU сообщало, как сэкономить на зимней резине. Например, в случае ограниченного бюджета можно поменять шины только на задней оси.