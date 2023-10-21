Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

Летние шины на зимние необходимо менять за две недели до прихода зимы

21 октября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Шинники рекомендуют менять летние шины на зимние при температуре ниже +7 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многие опытные водители знают, что зима не наступает неожиданно и смена сезона требует замены шин. Автоэксперты советуют делать это за две недели до прихода зимы. Однако есть водители, которые считают, что это всего лишь маркетинговый трюк. URA.RU собрало информацию о том, когда именно и зачем необходимо менять летнюю резину на зимнюю. Когда необходимо менять летнюю резину на зимнюю Смену резины рекомендуется проводить при снижении среднесуточной температуры ниже нуля, когда максимальная дневная температура держится ниже пяти градусов Цельсия в течение пяти-семи дней. Однако шинники и автоэксперты советуют ориентироваться на отметку в семь градусов без учета ночных заморозков из-за потери эластичности и сцепных свойств летней резины при такой низкой температуре. Если вы живете в местности со снежными и ледяными дорогами, то обычно рекомендуется менять летние шины на зимние за одну-две недели до ожидаемого прихода зимы. Это даст вам достаточно времени на покупку и установку новых шин. Важно помнить, что зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой при низких температурах, снеге и льду. Зачем нужно менять летние шины на зимние Менять летние шины на зимние перед наступлением зимы необходимо по нескольким причинам: Улучшенное сцепление. Зимние шины специально разработаны для обеспечения лучшего сцепления с дорогой в условиях низких температур, снега и льда. Они имеют глубокий протектор с выступами, которые помогают в отведении снега и льда от поверхности шины, что повышает сцепление и управляемость автомобиля.

Безопасность. Зимние шины снижают риск потери сцепления с дорогой на скользком покрытии, а также помогают снизить тормозной путь. Это обеспечивает повышенную безопасность для вас и других участников дорожного движения.

Продолжительность эксплуатации. Правильная замена летних шин на зимние позволяет продлить срок службы обоих комплектов шин. Износ колес и их срок службы зависят от условий эксплуатации, возраста и пробега. Обычно качественные колеса могут служить до пяти лет или 50 тысяч километров пробега.

Комфорт и экономия. Зимние шины также обладают лучшей управляемостью на зимних дорогах и обеспечивают более мягкое и комфортное вождение. Правильный выбор шин в соответствии с сезоном позволяет экономить топливо и деньги в долгосрочной перспективе. Как сэкономить на замене шин На замене покрышек можно сэкономить следующими способами: Бюджетные альтернативы, особенно для автомобилей, которые эксплуатируются только в городе.

Покупка новых зимних шин весной или летом на распродажах также может сэкономить деньги.

Магазины часто снижают цены на шины, которым уже два-три года.

В случае ограниченного бюджета можно установить новые шины только на заднюю ось. Не рекомендуется покупка б/у шин, из складов металлолома или восстановленных.

Правильное использование шин также может помочь сэкономить деньги. Следите за давлением в шинах и поддерживайте его в соответствии с рекомендациями производителя. Регулярно проводите балансировку и контроль состояния протектора. Это поможет продлить срок службы ваших шин и избежать их преждевременной замены.

Многие опытные водители знают, что зима не наступает неожиданно и смена сезона требует замены шин. Автоэксперты советуют делать это за две недели до прихода зимы. Однако есть водители, которые считают, что это всего лишь маркетинговый трюк. URA.RU собрало информацию о том, когда именно и зачем необходимо менять летнюю резину на зимнюю. Смену резины рекомендуется проводить при снижении среднесуточной температуры ниже нуля, когда максимальная дневная температура держится ниже пяти градусов Цельсия в течение пяти-семи дней. Однако шинники и автоэксперты советуют ориентироваться на отметку в семь градусов без учета ночных заморозков из-за потери эластичности и сцепных свойств летней резины при такой низкой температуре. Если вы живете в местности со снежными и ледяными дорогами, то обычно рекомендуется менять летние шины на зимние за одну-две недели до ожидаемого прихода зимы. Это даст вам достаточно времени на покупку и установку новых шин. Важно помнить, что зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой при низких температурах, снеге и льду. Менять летние шины на зимние перед наступлением зимы необходимо по нескольким причинам: На замене покрышек можно сэкономить следующими способами: